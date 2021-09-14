Великобритания предложит третью дозу вакцины своим гражданам 14.09.2021, 17:12

Лондон считает, что это поможет избежать всплеска заболеваемости зимой.

Великобритания заявила во вторник, что предложит третью дозу вакцины от COVID-19 всем людям, старше 50 лет, и другим людям из групп риска, после того как группа экспертов отметила важность ревакцинации для защиты лиц с ослабленным иммунитетом этой зимой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил депутатам, что правительство приняло рекомендацию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации и на следующей неделе начнет предлагать ревакцинацию.

"Комитет рекомендует предлагать повторную вакцинацию для наиболее незащищенных, чтобы максимизировать индивидуальную защиту перед непредсказуемой зимой", - отметил профессор Вэй Шен Лим, председатель комитета во время брифинга для СМИ.

В комитете заявили, что ревакцинации необходимы для защиты уязвимых людей от COVID-19, так как исследования показали, что иммунитет, который обеспечивается вакцинами, со временем ослабевает.

Эксперты рекомендовали всем людям старше 50 лет, а также медицинским работникам, людям с сопутствующими заболеваниями и тем, кто живет с людьми с ослабленным иммунитетом, сделать дополнительную прививку как минимум через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины.

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