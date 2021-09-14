В США ученые планируют воскресить мамонта 4 14.09.2021, 17:27

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Как это возможно?

Стартап Colossal, вместе с учеными Гарвардского университета, намериваются «воскресить» популяцию шерстистого мамонта при помощи новейших технологий, пишет «Новое время».

Как сообщает Colossal, ее усилия могут закрепить работающую модель восстановления поврежденных или утраченных экосистем и тем самым помочь замедлить или даже остановить последствия изменений климата.

По словам ученых, никогда прежде человечество не могло использовать возможности технологии редактирования генов CRISPR для восстановления экосистем, чтобы уменьшить ущерб от климатических изменений и сохранить будущее Земли за счет повторного заселения вымерших животных.

«В дополнение к возвращению древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии, чтобы помочь сохранить или восстановить животных в исчезновении которых участвовало человечество», — заявил исполнительный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

По словам ученых, изменение климата может быть связан с деятельностью человека, поэтому наш долг — вернуть Земле более здоровое состояние.

Шерстистые мамонты проживали на большей части Арктики и сосуществовали с первыми людьми, которые охотились на устойчивых к холоду травоядных в поисках пищи и использовали их клыки и кости в качестве инструментов.

Животные вымерли около 4 тысяч лет назад. На протяжении десятилетий ученые извлекали кусочки клыков, костей, зубов и волос мамонта, чтобы извлечь и попытаться секвенировать ДНК мамонта.

Colossal заявляет, что его цель — вставить последовательность ДНК шерстистых мамонтов в геном азиатских слонов, чтобы создать «гибрид слона и мамонта».

Как сообщает компания, азиатские слоны и шерстистые мамонты имеют схожий состав ДНК на 99,6%.

Обширные схемы миграции шерстистого мамонта считались критически важными для сохранения окружающей среды Арктического региона.

Colossal уже собрала при помощи инвесторов для своего эксперимента 15 миллионов долларов.

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