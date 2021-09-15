В Израиле создали лекарство, способное вылечить от COVID-19 в течение трех дней 3 15.09.2021, 8:02

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Во время тестирования препарата не было замечено побочных эффектов.

Группа израильских ученых заявила, что лекарство оказывает прямое противовирусное действие коронавирусу. По их словам, оно может вылечить пациента всего за несколько дней.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Компания Code Pharma, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, но имеет свой отдел исследований и разработок в Израиле, недавно завершила первую фазу испытаний препарата Кодивир.

Вторая фаза испытаний, в которой примут участие около 150 пациентов и которое, как ожидается, начнется в следующем месяце, пройдет в Испании, Бразилии и Южной Африке. По словам генерального директора Code Pharma Зайона Айни, цель состоит в том, чтобы завершить испытание в течение примерно трех-шести месяцев, а затем подать заявку на разрешение на применение препарата в экстренных случаях.

Во время первой фазы в исследовании приняли участие двенадцать пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с коронавирусом легкой и средней степени тяжести. Пациенты получали по две инъекции в день в течение 10 дней.

Профессор Шломо Мааян, директор отдела инфекционных заболеваний Барзилайсказал, что у пяти пациентов во время лечения наблюдалось очень сильное снижение вирусной нагрузки. Кодивир значительно подавлял репликацию вируса у всех пациентов. Эффект был замечен уже через три дня после начала лечения.

Кодивир основан на коротком пептиде из 16 аминокислот, полученном из интегразы ВИЧ-1. Впервые его обнаружили исследователи из Еврейского университета, которые до сих пор работают в компании.

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