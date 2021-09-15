Юля Сливко: Если все будут бастовать, тогда и будет победа 3 15.09.2021, 8:51

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Юля Сливко

Есть много способов продержаться месяц-два без работы.

Общенациональная забастовка белорусов могла бы освободить от диктатуры бескровно. Но надо побороть страх и захотеть жить, как живет цивилизованная часть мира. Белорусы зарубежья прилагают усилия для убеждения своих коллег, родственников и друзей уйти в отпуска всем вместе, сообщает «Радыё Рацыя».

Есть много способов продержаться месяц-два без работы, заявила председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юля Сливко:

— Рабочие — это не есть 100% белорусский народ, есть еще учителя, продавцы в магазинах, дорожники, коммунальная служба. Есть очень много других людей. Есть ИП. Вот когда все будут бастовать, вот тогда и будет наша победа.

По словам Юли Сливко, люди должны понять на примере цивилизованных стран, что можно работать в лучших условиях, получать в два раза больше и иметь совершенно другое качество жизни. Теперь мир открыт и для белорусов, свидетельств о жизни на Западе хватает.

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