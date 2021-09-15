Белорусы спорят, как правильно собирать грибы 2 15.09.2021, 22:54

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Резать или выкручивать?

У грибников есть библия: это книжка «Третья охота» Владимира Солоухина. Коричневая такая, с «поганкой» и кляксой на форзаце. Все советские дети учили ее наизусть на уроках грибоведения. Там однозначно написано: «Да, грибы теперь основательно изучены. Знаем, что грибница похожа на белую паутину. Знаем, что, когда берешь грибы, лучше их срезать ножом, нежели выдирать с корнем. Потому что грибница разрушается и такое собирание, если уж не уходить от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обламывали большой сучок». (Псалом такой-то, стих какой-то там.) Все, на этом спор победоносно закончен. Расходимся. А впрочем, постойте, пишет onliner.by.

«Имя тебе — убыток»

Кому-то может показаться, что священная война Срезателей и Выкручивателей давно исчерпала себя. Ну ей-богу, XXI век же!..

— Неужели остались еще те, которые срезают? — это реплика одного опрометчивого Выкручивателя. — Да все понимают, у кого на самом деле большинство…

Какая наивная и опасная иллюзия.

Все далеко не так безобидно и однозначно, как может показаться. Вот реальные комментарии под совершенно заурядным видео в соцсетях (буквально вчерашнее). Там человек идет по лесу и срывает боровики. Комментаторы неистовствуют. Обратите внимание, как изящно происходит эскалация: от заботы о будущем — до ножа в спине. (Мы пытались сохранить стиль комментаторов и примерно отразить соотношение сторон.)

— После таких горе-собирателей грибы в лесу выводятся.

— Не выводятся. Что за бред?

— Аж больно смотреть…

— Где нож? ГрЫбник, блин.

— Опять дебилы с корнями рвут.

— Осторожно! Идиоты в лесу! Нож возьмите, ***.

— Ужас, это варварство. Грибы срезают, дети даже об этом знают. Теперь там их долго не будет. Еще выкладывают этот позор.

— На кол его.

— Сколько здесь умников. Погуглили бы перед тем, как советовать ножи.

— Урод! Тупоголовая скотина.

— Отломайте ему руки и ноги (чтобы в лесу его не видно было)!

— Ахахахах, вот как раз таки из-за вас, любителей срезать ножом, и нет грибов. Почитайте биологию на досуге.

— Идиоты, с корнем вырываете. Штрафануть бы за такое!!!

— Во горе-грибники… Для грибницы абсолютно не важно, срезать гриб или выкрутить с корнем. Еще таких гадостей на человека наговорили.

— Он только камерой умеет пользоваться, а как гриб собирать, никто не объяснил.

— Из-за таких *** грибов и не будет.

— Как много пациентов с ножом головного мозга.

— Грибы стало модно рвать с корнем?

— Ну ты баклан, грибник недоделанный, грибы срезать нужно.

— Имя тебе — убыток.

— Нож подарить?

— Нож не дарят, примета плохая.

— В спине можно оставить.

Это был шаблонный вариант риторики, которой надлежит придерживаться в подобных диспутах. Отсебятина нежелательна.

В зависимости от того, на чьей вы стороне, допускаются также термины «еретики», «дремучие», «святотатство», «староверы», «они размножаются порами», «мракобесие» и «в ухо себе засунь этот мицелий».

Этот поезд в огне

Наивно думать, что это сугубо наша война, авторские права на которую закреплены десятилетиями бессмысленной и отважной борьбы. По запросу cutting or picking можно посмотреть, как полыхает этот мир в своих языковых капсулах. И даже поучаствовать. (Это мы еще побоялись пробовать иврит и китайский).

Забавно, но тут тоже (у обеих сторон) в ходу образ яблони и отломанных веток. Видно, существует какой-то глобальный Солоухин с тайной ложей вооруженных ножами адептов — и сопротивление, которое идет с голыми руками против ножиков. Однажды кто-то из них захватит мир.

Исследования, ссылки на которые периодически дают участники дискурса, показывают категорически противоположные результаты. Вроде бы в Северной Америке исторически принято именно срезать.

Так резать?

Сторонники срезания оперируют постулатом, который уже сформулировал выше Солоухин. Чтобы грибница плодоносила, ее нежелательно травмировать, вырывая грибы. Которые, как мы помним, являются лишь плодовыми телами огромного «организма», находящегося в земле.

Еще имеется такой аргумент: «Мой отец срезал, дед срезал, прадед срезал, прапрадед срезал, прапрапрадед срезал!»

Звучит неплохо.

Или выкручивать?

Доводы Выкручивателей тоже просты и понятны. Там также присутствует пресловутая яблоня: срывая плод, мы же вряд ли выкорчуем все дерево. Значит, все нормально.

Некоторые говорят о вреде срезания: они полагают, что обрубок ножки привлекает грибных мушек и других насекомых, их личинки поедают плоть. А еще гниющая ножка может спровоцировать гниение грибницы.

Тоже звучит в меру красиво.

Зачем-то выкапываем гриб

Что ж там за грибница такая, что ее можно повредить, потянув за гриб? Сейчас посмотрим. Достаточно выйти за околицу Гомеля и исследовать первый попавшийся боровик.

Для раскопок выбираем наиболее раскидистый. Старый, как мир, огромный, как дом, и твердый, как сталь. Этот подойдет.

Похоже, мы первые люди, которые не срезают и не выкручивают грибы, а откапывают.

Разумеется, в детстве мы видели какие-то схематические картинки мицелия в учебнике за шестой класс — буйные подземные заросли.

И разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью. Взрослый мир жесток.

Никакой грибницы не существует, так и знайте. Ее придумала наша биологичка. Гриб просто торчит из земли.

Максимум — едва заметные белые прожилки в земле. Будем считать, что это она.

Не срезай, убьет

Елена Очеретняя лично знает каждый белорусский гриб. Определяет себя как «грибник-любитель со стажем». В этом «бизнесе» уже миллион лет. Еще ведет тематический блог от имени слизня Захара.

Похоже, планирует с ходу уничтожить с таким старанием собранные предпосылки древней и плодотворной войны:

— Для грибницы вообще нет разницы, срежете вы гриб или сорвете. Это относится, пожалуй, ко всем белорусским съедобным грибам. Для нас разница есть. Глупо же оставлять в земле две трети ножки — а так часто и случается, когда вы срезаете подберезовик, подосиновик или белый.

А нет ли какого-то более возвышенного резона?

Нет.

Впрочем, бывают ситуации, когда срезание может вас (или близких) убить. А вырвав гриб с «корнем», спасетесь.

— Это актуально для тех, кто собирает сыроежки, — объясняет Елена. — Зеленую разновидность можно спутать с бледной поганкой. Это вполне реально, даже мой отец, грибник с огромным стажем, как-то принес ее. Хорошо, что заметили. Дело в том, что, обрезая ножку, вы можете уничтожить важные признаки бледной поганки — мешочек у основания и «воротничок». Кстати, в этом году их почему-то огромный урожай получился.

Чем не сыроежка?

Статистически, по наблюдениям Елены Очеретней, вырывание грибов никак не влияет на урожайность. Что угодно влияет, а это — нет:

— Белка и кабан не срезают же… Я имею возможность много лет наблюдать за разными участками леса, знаю, что и под какой конкретно елкой вырастает. От того, что я срываю эти грибы, они не перестают появляться там каждый сезон.

Откуда вообще взялась идея именно срезать грибы?

— Для меня это загадка. Предполагаю, такая практика появилась в советские времена, в школах детям внушали… Сомневаюсь, что наши более ранние предки таким занимались.

Больно осознавать, но Солоухин — тоже продукт своей эпохи. Не признавал вкуснейшие навозники. Отказывался есть мухоморы. Резал грибы опять же… Ретроград.

Конечно, мухоморы бывают разные. Какие-то — ядовитые, какие-то — очень вкусные. Скептикам Лена отвечает фразой из старого злого анекдота: «Вы просто не умеете их готовить». Но это отдельная тема.

В схватки с апологетами ножа Елена почему-то не вступает:

— А зачем? Если человек по каким-то причинам привык срезать грибы, нет оснований ему мешать. Кстати, версия о том, что оставшийся в земле кусок ножки может повредить грибнице, — это тоже миф. Личинки и слизни с одинаковым успехом едят и целые грибы. Гниение — естественный процесс, с которым организмы умеют справляться, если это надо. В конце концов, если гриб не съеден, он с таким же успехом сгниет.

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