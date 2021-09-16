Грузия протестует против «борщеварки» 2 16.09.2021, 15:14

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Видеофакт.

Белорусы Грузии собрались возле здания ЦИК и протестуют и требуют не допускать наблюдателей от Беларуси, сообщает «Белсат».

Напомним, ранее появилась информация, что наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет Лидия Ермошина. Однако после резонанса в СМИ ЦИК Беларуси заявил, что она не поедет.

В то же время какие-то представители от режима в Грузию будут направлены. Грузинская оппозиция также протестует против таких «наблюдателей».

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