Грузия протестует против «борщеварки»2
- 16.09.2021, 15:14
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Видеофакт.
Белорусы Грузии собрались возле здания ЦИК и протестуют и требуют не допускать наблюдателей от Беларуси, сообщает «Белсат».
Напомним, ранее появилась информация, что наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет Лидия Ермошина. Однако после резонанса в СМИ ЦИК Беларуси заявил, что она не поедет.
В то же время какие-то представители от режима в Грузию будут направлены. Грузинская оппозиция также протестует против таких «наблюдателей».