Сколько стоит «крутое» жилье в центре Минска и мировых столиц 17.09.2021, 8:28

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фото: metr.by

Цена «квадрата» в этих новостройках зашкаливает.

Жилые комплексы в центре города строят не только в Минске — такие проекты можно встретить даже в мировых столицах. Чтобы удивить покупателей (а цена «квадрата» там зашкаливает), застройщики осваивают бывшие корабельные доки, переосмысливают «бараки» и высаживают парки.

Издание myfin.by сравнило цены в центре Минска с застройками в известных городах планеты.

DEPO в Минске: пентхаусы не выше «сталинок», пешеходная улица и пруд

Цена «квадрата»: $3500

Если в самом центре крупного города удается найти место для застройки, можно не сомневаться — у него богатая история. Так было и с Кварталом DEPO: еще до появления троллейбусного депо №1 в 19-м веке здесь располагался конный рынок, где проводили шумные ярмарки, а ближе к 30-м годам прошлого века пустили первые трамваи и открыли трамвайное депо, артефакты которого сейчас находят строители. Застройщик «А-100 Девелопмент» решил не забывать о прошлом: помимо названия, о нем напомнят находки, которые получат новую жизнь при благоустройстве общественных пространств.

Квартал застроят 21 монолитным домом на 550 квартир, но все они впишутся в историческое единство проспекта — вырастут максимум на 7 этажей. Первые три дома уже можно увидеть своими глазами: в первом квартиры будут сдаваться в предчистовом виде (формате White-box), во втором — с готовыми интерьерами, а в третьем — с черновой отделкой. Жилье здесь просторное — от «евродвушек» на 50 кв.м до пентхаусов площадью свыше 200 «квадратов». «Квадрат» стоит 3500 долларов.

DEPO проектировал известный московский архитектор Сергей Скуратов. Его идея — вписать современное жилье и технологии в аутентичный облик центра Минска. Фасады домов облицуют ригельным клинкерным кирпичом — его, кстати, привезли из Германии.

В DEPO обустроят закрытые дворовые территории, а паркинги разместят строго под землей (с домами их свяжут лифтами). В квартале также появятся детский сад, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и образовательный центр. Из интересного — новое общественное пространство: пешеходная улица с магазинами и искусственный пруд.

Первыми для заселения будут готовы дома на углу Киселева и Машерова — это произойдет уже в 2022 году. Еще 4 года понадобится на завершение всего квартала.

Meraas Bluewaters в Дубае: остров, мега-колесо и свой бассейн

Цена «квадрата»: от $4600

В «жемчужине арабского мира» принципиально не строят на старых фундаментах; по крайней мере, пока. Причина проста: 50 лет назад там была пустыня, так что застройщики осваивают новые земли, намывая в море целые архипелаги. Жилой комплекс Meraas Bluewaters — из их числа. Разве что для него намыли небольшой участок земли в самом центре береговой линии — реально с видом на даунтаун (в какой-то мере можно считать продолжением центра города).

Возводят здесь не только жилье — «изюминкой» застройки стало самое высокое в мире колесо обозрения (его как раз запустят в конце октября). А рядом — десяток многоквартирных домов и таунхаусов. Ставка сделана на пентхаусы с видом на залив. Продуман и собственный пляж, выступающий за пределы основного побережья на полкилометра.

Начальная стоимость «квадрата» находится в пределах от 4600 до 5800 долларов в зависимости от типа апартаментов. Под «однушкой» подразумевается квартира площадью 107 кв.м с одной спальней, столовой, гостиной и большой кухней — у нас это можно назвать «трешкой». Но самое интересное — личный 17-метровый балкон. Апартаменты больших размеров стоят от 630 тыс. долларов — в общем-то, расклад такой же, но жилых комнат больше. Комплекс хотя и сдан, но еще не заполнен полностью.

«Садовые кварталы» в Москве: парк, водоем и дома в 16 этажей

Цена «квадрата»: от $9900

«Садовые кварталы» находятся у метро «Фрунзенская» в Хамовниках и частично напоминают DEPO, но с поправкой на московские размеры. Сходство не случайно: над обоими проектами работало архитектурное бюро Сергея Скуратова (хотя в случае «Садовых кварталов» их было гораздо больше — семь). Здесь точно такие же разноуровневые террасы: гости гуляют на нижних уровнях, а для хозяев — мостовые переходы. Все пространство без автомобилей. Из плюсов — собственный парк, а в центре — рукотворный водоем.

В московской застройке целых пять жилых кварталов. Да и с соразмерностью в Минске дела обстоят лучше: «Садовые кварталы» вытянулись от 4 до 16 этажей. Все кварталы разные, как и дома — каждое бюро постаралось внести что-то новое. Фасады облицованы дорогим немецким кирпичом и натуральным камнем. Жилье сдается со свободными планировками и без внутренней отделки.

Стоимость кв.м в «Садовых Кварталах» начинается от 9900 долларов и приближается к 15 000. Ценник кажется высоким, но средняя цена «квадрата» в Москве превышает 5000 долларов. При этом за прошлый год она выросла почти на 20%.

Ode Apartments в Амстердаме: доки, «умный дом» и консьерж

Цена «квадрата»: 10 000 евро

Кажется, только голландцы могли придумать жить в портовых доках. Но в Восточном Доке Амстердама это скорее привилегия, чем мучение: рядом расположены консерватория, публичная библиотека, множество ресторанов и магазинов. А прямо из квартиры открывается вид на исторический центр города — «подлинное наследие голландской культуры», как заверяет застройщик.

«Оду» начали строить в июле 2020 и планируют полностью сдать к концу 2022 года. Расположение — центральнее некуда: до главного вокзала не более 300 метров, а прямо с набережной по сети каналов можно выйти в Северное море. На месте бывших портовых складов возводится 41 «апартамент», 26 из них еще можно приобрести. Интересная деталь: голландцы считают и по комнатам, и по спальням, так что лучше сразу смотреть планировки.

В доме круглосуточно будет работать консьерж-служба. Предусмотрена обязательная для Амстердама велопарковка. За доплату предлагают машиноместа, в том числе с зарядкой для электромобиля. Застройщик почему-то гордится трехслойными стеклопакетами и подвалом для каждой квартиры, но белорусов этим сложно удивить. А вот оснащение вызывает уважение: везде «умный дом», так что с девайса можно будет управлять обогревом и вентиляцией, а в перспективе — освещением и мультимедиа.

«Ода» предлагает 6 типов жилья: самая маленькая «двушка» в 66 кв.м стоит от 605-650 тыс. евро. А самая большая «четырешка» в 302 «квадрата» оценена в 3,2 млн евро, причем ее уже приобрели. Есть и двухэтажное жилье, и угловые квартиры с панорамными окнами. В среднем стоимость квадрата составляет 10 тыс. евро. И чем больше квартира, тем дороже метр — в общем, в корне отличается от привычных для белоруса подходов.

Chelsea Barracks в Лондоне: экс-казармы, резиденции и зал собраний

Цена «квадрата»: 52 800 фунтов стерлингов

Название комплекса переводится вовсе не как «бараки», как может показаться, а как «казармы». Пехотные казармы недалеко от моста Челси существовали еще с 1862 года. Через век на месте низких монотонных кирпичных строений появились две высотки — также для личного состава. Здания «ушли в запас» и под снос в 2000-х. И после длительных согласований на участке в 5 с хвостиком гектаров стартовало жилищное строительство. И, конечно же, элитное — такой лакомый кусок в центре Лондона любой застройщик захотел бы продать как можно дороже.

Микрорайон Belgravia, где находится комплекс, это сплошь история британских голубых кровей. В каких-то 300 метрах на северо-восток находится Букингемский дворец, а до «Биг Бена» — максимум километр. Здесь, например, жили актер Шон Коннери и создатель «бондианы» Йен Флеминг, а сейчас стоят особняки миллиардеров, вроде Абрамовича и Дерипаски.

Chelsea Barracks строят в 6 этапов. Причем некоторые фазы имеют подпункты 6А или 6Б. На данный момент завершено 3 этапа. Примечательно, что проектированием разных стадий занимались различные архитектурные и дизайнерские бюро — это придает «Казармам» необходимое разнообразие. Строительство стартовало в 2015-м, первый этап был завершен в 2019-м, окончательно комплекс введут в строй в 2024 году.

Предложений для покупателей по сути два: квартиры (скорее «апартаменты») и таунхаусы. Причем застройка более высокой этажности формирует границы квартала, а малоэтажные здания располагаются ближе к его центру. Всего запроектировано 448 «резиденций», из них 123 названы «доступным жильем». Ну, если считать доступными объекты от 1 до 6 спален по цене от 2 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

Также в проекте — 7 дизайнерских зеленых зон, спортплощадка с бассейном, собственный медицинский центр, переделанный из сохранившейся войсковой часовни XIX века зал собраний, магазины и рестораны. «Казармы» при этом не являются полностью закрытой территорией.

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