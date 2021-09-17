Еле волочащего ноги Лукашенко кладут «под нож»? 24 17.09.2021, 9:42

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Узурпатор в последнее время серьезно «сдал».

«Пришла информация, что узурпатору ориентировочно через недели две предстоит операция. Операция на суставах будет стоить несколько миллионов долларов», — пишет телеграм-канал «Водители 97%».

То, что Лукашенко сдал, видно и невооруженным глазом: еле спускается с трапа, волочет ногу, мешки под глазами в три слоя, повышенное давление, несколько инсультов за последние мясяцы, сахарный диабет и дальше по списку.

«Может «Сашу 37 копеек» травит Россия и поэтому его так часто приглашают на а-ля переговоры, а по факту подмешивают всяко-разное? Ведь Россия профи в таких делах по устранению неугодных», — делится предположениями телеграм-канал.

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