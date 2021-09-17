Хорватия до конца года получит безвиз с США 17.09.2021, 14:42

На данный момент граждане лишь четырех стран ЕС должны оформлять американские визы.

Граждане Хорватии смогут путешествовать в США без визы уже в конце текущего года.

Об этом заявила помощник секретаря по международным делам Департамента национальной безопасности США Серена Хой, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас примет решение до конца сентября.

"И тогда, надеюсь, если все будет хорошо, мы оптимистично ожидаем, что до конца года Хорватия фактически сможет начать использовать программу безвизового режима (VWP) для поездок в США", - сказала Хой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию в программу VWP в начале августа, а посольство США в феврале заявляло, что Хорватия выполнила требование по уровню отказов в выдаче виз ниже 3%.

По данным американских источников, одним из основных препятствий являются граждане Боснии и Герцеговины, имеющие хорватские паспорта.

Если Хорватия действительно присоединится к программе безвизового режима, только три страны-члена ЕС (Болгария, Румыния и Кипр) должны будут подавать документы на визы для поездок в США.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил в августе, что присоединение Хорватии к VWP также важно для попытки страны присоединиться к Шенгенской зоне.

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