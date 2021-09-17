Беларусь накрыла четвертая волна коронавируса 12 17.09.2021, 19:17

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Фото: Reuters

Что говорят врачи?

На днях Минздрав сообщил, что в Беларуси началась четвертая волна коронавируса. Zerkalo.io связалось с двумя врачами из Пружан и Бобруйска, которые рассказали, какая ситуация с заболеваемостью COVID-19, есть ли отличия по сравнению с предыдущими волнами.

Медики рассказали об обстановке на работе на условиях анонимности.

— В последнее время действительно ощущается значительный приток пациентов. Вот уже две недели как темп работы увеличился в разы, — рассказал нам врач из Бобруйска. — И количество обращений продолжает расти. Если в августе мы обслуживали на вызовах от 4 до 8 человек, то сейчас бывает по 15−20. Особенно после выходных. Однозначно могу сказать, что респираторных инфекций стало в разы больше.

Медик говорит о респираторных инфекциях, так как по первичному приему нельзя однозначно сказать, что все пациенты с ковидом:

— Подтверждаем коронавирус уже в процессе. Но процент положительных ПЦР-тестов однозначно вырос, — уверен собеседник. — По амбулаторной помощи могу сказать, что обращаются в основном люди старше 50 лет с сопутствующей патологией. Пусть вакцинирован пока крайне малый процент людей, зато они уже справляются с болезнью сами дома. Но, повторюсь, это действительно очень и очень малый процент.

Также врач отметил, что у него есть знакомые коллеги, которые работают в стационаре. Там еще нет такого ажиотажа, какой был в предыдущие волны.

— Но тенденция такова, что к тому и идем, к сожалению. Еще хотел бы отметить, что на данный момент в стране циркулирует особо контагиозный (заразный. — Прим. ред.) штамм ковида. Зачастую, придя на один вызов, получаем практически целую семью со схожей симптоматикой, а в последствии - и положительным ПЦР.

Врач отметил, что случаи, когда в квартире живут четверо, а болеет только один человек, сейчас «скорее исключение».

Медик из Пружан, который работает в больнице, сказал, что в их районе "ковид как начался, так уже и не заканчивался". Но рост случаев заражения все равно заметен:

— Пациенты всегда были в инфекционном отделении: кислородзависимые, но не тяжелые. Однако сейчас заболеваемость в разы больше, чем в августе. В отделении реанимации появились пациенты, которые нуждаются в проведении высокопоточной кислородотерапии. По сравнению с прошлыми волнами коронавирусная инфекция стала намного тяжелее. Болеют пациенты относительно молодого возраста. Каждый день к нам поступают около 5−7 пневмоний. Не скажу, сколько в процентах рост, но он большой.

Скорее всего, по мнению медика, это связано с приходом дельта-штамма.

— Знаю немало ситуаций, когда люди после праздников заболевают почти все сразу, — врач подтверждает слова коллеги. — Дельта-штамм очень быстро распространяется, поэтому и заболеваемость поднялась.

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