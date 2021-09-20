Какие цены будут в обменниках на этой пятидневке? 2 20.09.2021, 8:20

7,388

Хорошее время для покупки валюты.

Снижение всех трех основных иностранных валют продолжилось на белорусском валютном рынке на минувшей неделе.

Прогноз старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба для сайта myfin.by.

– Основными событиями прошедшей недели на внешних валютных рынках были падение евро и укрепление российского рубля на фоне роста нефтяных котировок. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1840 до 1,1780, или на 0,5%. К российскому рублю упали как доллар, так и евро.

Доллар в России подешевел с 72,8 до 72,5 российского рубля, или на 0,3%. Евро снизился с 86,2 до 85,4 российского рубля, или на 0,9%.

А к белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая укрепившийся российский рубль. Доллар за неделю подешевел на 0,69%. Евро снизился на 1,23%, российский рубль подешевел на 0,38%.

Валютная корзина за неделю стала дешевле на 0,64%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. И, кстати говоря, вторую неделю подряд дешевеют все три иностранные валюты. При этом евро к концу пятидневки обновил минимум с начала года.

Такое синхронное снижение всех трех валют наводит на мысль, что сейчас на рынке одновременно и население, и предприятия являются чистыми продавцами валюты.

Тенденция по укреплению белорусского рубля может продолжиться на начавшейся неделе.

При этом доллар может подешеветь до 2,47 белорусского рубля.

Евро может снизится до 2,89 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,41 белорусского рубля за 100 российских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».