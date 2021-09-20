Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси во вторник 20.09.2021, 18:16

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Температура воздуха днем прогреется до 10 градусов.

В Беларуси во вторник, 21 сентября, ожидается холодная и дождливая погода. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- Погодные условия в Беларуси 21 сентября будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, которая поступает с севера Европы. В стране будет облачно. На большей территории республики пройдут дожди. Ветер будет преобладать северный, северо-западный умеренный, днем порывистый, - говорится в сообщении.

Синоптики также рассказали, что температура воздуха днем составит от 1 до +7 градусов. Днем воздух прогреется от 4 до 10 градусов.

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