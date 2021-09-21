«Нет рисованию циферок»: как в Москве прошел митинг против фальсификаций на выборах 2 21.09.2021, 9:15

3,118

фото: REUTERS

КПРФ вывела людей на Пушкинскую площадь.

В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек, сообщает currenttime.tv.

Акцию пыталась согласовать партия КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в столице, однако мэрия Москвы отказалась это делать. Перед собравшимися выступили, в частности, Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Сергей Обухов, которые баллотировались в Думу по одномандатным округам. Рашкин пообещал, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в Москве не будут аннулированы.

Кроме того, на митинге выступила кандидат от "Яблока" в 198 округе Марина Литвинович. Она потребовала отменить трехдневное голосованием, а в конце выступления начала скандировать "Навальный".

Также выйти на Пушкинскую площадь, чтобы "обсудить" итоги голосования, призвал кандидат в депутаты Михаил Лобанов, поддержанный проектом Алексея Навального "Умное голосование".

Он лидировал в своем округе и опережал по бюллетеням, поданных на избирательных участках, своего конкурента от "Единой России", телеведущего Евгения Попова, на 10 тысяч голосов. Однако после публикации итогов электронного голосования ЦИК объявил о победе "единоросса" с отрывом в 20 тысяч голосов.

Лобанов отметил, что "такая гигантская разница в результатах голосования на "живых" участках и онлайн-голосовании не может быть правдой", призвав избирателей и других кандидатов, попавших в такую же ситуацию, отстоять свои голоса.

Площадь еще с утра была огорожена заборами, рядом с ней были припаркованы автозаки. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать только одну участницу митинга за то, что она кричала "Навальный". Но скоро полицейские ее отпустили.

⚡️Полиция задержала одну участницу митинга, но вскоре отпустила. По ее словам — за то, что кричала «Навальный».



В завершение митинга Валерий Рашкин объявил, когда состоится следующая встреча с избирателями. Люди начали расходиться.



Видео: Артем Распопов / «Новая газета» pic.twitter.com/aKwAB1fRgX — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 20, 2021

ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму по итогам обработки 99% протоколов."Единая Россия" набирает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%. Остальные партии не преодолевают 5%-й барьер.

Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России выбирали глав субъектов РФ, а в 39 регионах – депутатов законодательных органов государственной власти. Именно восьмой созыв Госдумы будет заседать, когда в 2024 году закончится очередной президентский срок Владимира Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».