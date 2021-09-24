Самый надежный способ парализовать режим 3 24.09.2021, 8:06

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ЮЛИЯ СЛИВКО

Забастовка будет иметь «эффект домино».

Забастовка нужна для того, чтобы спокойно и мирно победить. Белорусы должны полностью остановить страну, чтобы режим начал терять деньги. Об этом в интервью Charter97.org заявила председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко.

– Вы раньше работали на «Гроднопромстрое», а теперь являетесь активистом стачкома. Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию на предприятии? Что больше всего возмущает рабочих?

– Очень сильно возмущает отсутствие техники безопасности, а также падение реальных зарплат. На предприятии пошло очень сильное разделение на «элиту» и «неугодных» людей. Если раньше у нас хотя бы была некая «золотая середина», то сейчас она уже полностью стирается.

– Вы – один из организаторов акций солидарности с протестующими белорусами в Варшаве. Расскажите, почему вы этим занимаетесь?

– Нужно объединять белорусов, которые приехали сюда, потому что переехать в чужую страну, не зная языка, без друзей и знакомых – это реально тяжело психологически. Мы как-то пытаемся помочь, самая основная цель – чтобы нас видели другие, слышали поляки, то есть информирование.

– Как жители Польши и польские власти реагируют на ваши акции? Поддерживают ли они белорусов в стране и за границей?

– Поддерживают, польские СМИ порой тоже в них участвуют, а иногда и чиновники. К нам приходят депутаты польского Сейма, рассказывают о своей позиции, поэтому мы видим эту поддержку, скажем так, доброе соседство и их хорошее к нам отношение.

Мы видим понимание и от самих поляков, которые выражают свою поддержку, пытаются предлагать помощь. Они понимают ситуацию в Беларуси, потому что сами когда-то это все проходили.

– Недавно вы сказали: «Если все будут бастовать, тогда и будет победа». На чем основывается ваше мнение?

– Потому что забастовка — это самый мирный и, скажем так, спокойный способ победить режим. То есть, никто не выходит на работу, делает себе отпуск. Это должны сделать не только рабочие: должны все дружно и едино не выйти на работу.

Таким образом мы полностью остановим страну, парализовав ее. Соответственно, не будет никакой выработки на предприятиях, и режим начнет терять деньги. Сейчас белорусы работают не на себя, а на режим, «красавцев» и прикорытников. Белорусы фактически ничего не зарабатывают за свой труд.

– После объявления в Беларуси предзабастовочного состояния многие белорусы начали подготовку к стачке. Люди выкладывают в соцсетях фото запасенных продуктов и призывают знакомых следовать их примеру. Что каждый может сделать на своем месте, чтобы забастовка была успешной?

– Забастовка нужна для тех, кто хочет спокойно и мирно победить. Каждый для себя должен сделать выбор – либо я продолжаю молчать и хожу на работу, как раб, либо бастую и побеждаю. Никто не должен смотреть друг на друга, так это не работает.

Хотите забастовку? Вы должны ее начать только с себя. Вы забастуете, где-то ваш сосед забастует, знакомый, на них посмотрят — еще и еще люди присоединятся. Так забастовка пойдет своим ходом. Каждый сейчас должен делать важный для всей страны выбор.

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