Винтикам и шпунтикам 5 Ирина Халип

24.09.2021, 11:51

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Ирина Халип

Тихий саботаж – идеальная форма забастовки для чиновника.

Есть известное и меткое выражение: «испортил себе некролог». Так говорят о человеке во власти, который совершил нечто публично гнусное. Собственно, все белорусское чиновничество давно уже примирилось со своими испорченными некрологами – «так получилось, ну вы же сами все понимаете», как они обычно говорят. Но, оказывается, можно остаться и вообще без всякого некролога. Исчезнуть бесследно, что намного страшнее.

На прошлой неделе в России умерла Наталья Репникова – судья Симоновского суда Москвы, заменившая Алексею Навальному условный срок реальным. Нет-нет, понятно, что приговор Навальному писался в Кремле, а не в райсуде. Но не Путин оглашает приговоры и ставит подписи. Он, как все гэбисты, предпочитает не оставлять следов. По крайней мере, письменных. Все бумажки подписываются челядью – совсем как у нас. Так что именно росчерк пера Натальи Репниковой отправил Навального в колонию.

Репниковой было 50 лет, и умирать она вовсе не собиралась. Вероятно, надеялась, что к моменту ухода на пенсию история с приговором Навальному совсем забудется, как и ее фамилия, зато разнообразные материальные и нематериальные благодарности от руководства, полученные за послушание и готовность выполнять любые приказы, позволят сыто и комфортно жить на пенсии, ни о чем не жалея. Но – не пришлось. А история вышла поучительная: никакие верхи власти даже не вспомнили об исполнительной и безотказной судье Репниковой. Никто не пролил слезу, никто не заломил шапку на похоронах, никто не прислал венок «От благодарного президента России». Только на сайте суда появилось сообщение пресс-службы: «Репникова Н.В. отчислена в связи со смертью».

Вот так. Отчислена, как нерадивая студентка. Тольку от нее больше не будет, так что и тратить время на скорбь бессмысленно. Но вам, винтики и шпунтики белорусского режима, полезно подумать о Репниковой. Потому что точно такая же строчка может ждать и вас. Без некролога, без венка, без государственных похорон и заботы о семье.

Вы все сейчас, как та судья, надеетесь, что будете жить долго и сыто. Я, кстати, искренне желаю всем, даже негодяям, долгих лет жизни (негодяи должны иметь большой запас времени для отбывания наказания). Но реальность такова, что ковид, инфаркт, инсульт и прочее никто не отменял – еще недавно цветущая Репникова могла бы это подтвердить. Так вот, если с любым из сегодняшних винтиков белорусского режима что-то случится - не будет никаких некрологов, венков, орденов и рыдающего над гробом Лукашенко. Будет лишь запись в трудовой книжке: «Уволен в связи со смертью». А саму трудовую книжку, к слову, утилизируют в ближайшей помойке, так как больше она все равно никому не пригодится. Так, в помойке, и закончится славный трудовой путь.

Понимаю, что взывать к совести нынешних винтиков и шпунтиков бесполезно: все, кто хотел остаться в ладу с собой, уволились еще прошлой осенью. Остались те, кто в принципе не умеет говорить «нет» начальству любого уровня и для кого совесть – абстракция из детских книжек. Но и для них ситуация не безнадежна.

Не хотите увольняться, боитесь, привыкли к номенклатурным благам, ничего не умеете, кроме как подчиняться, - все равно есть выход. Начинайте забастовку. Тихую, ползучую, итальянскую. Не надо лозунгов и деклараций. Просто доведите свою бюрократическую машину до совершенства, превратите ее в вечный двигатель. Возвращайте дела на доработку, если вы судья или прокурор (в любом деле всегда найдется неправильно поставленная закорючка). Если следователь - затягивайте расследование, давайте оперативникам невыполнимые поручения, ищите несуществующих свидетелей, намеренно неправильно оформляйте дела, чтобы получить их обратно. Если вы исполкомовец или иной функционер любого уровня – находите бюрократические причины, чтобы не выполнять никакие приказы и поручения (эти причины непременно найдутся, нужно только внимательно отнестись к нормативной базе, которая своей дуростью всегда поможет желающему «соскочить»). Устройте такой обмен документами, такой круговорот бумаг в природе, чтобы они просто летали по кругу, не оседая надолго ни на одном столе. Вроде все при деле, аж вспотели от трудовой натуги – и при этом никто ничего не делает. И, что самое главное, - не делает ничего плохого. Тихий саботаж – идеальная компромиссная форма забастовки для чиновника. А в будущем – основание для народной амнистии.

Так что memento Repnikova – и вперед, к победе бюрократии. И да восторжествует хаос в чиновничьих кабинетах.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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