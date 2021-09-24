«На нашей стороне отличники, у режима – двоечники» 24.09.2021, 14:14

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Как белорусские айти-специалисты могут помочь забастовке.

«Продолжим про забастовку отдельных категорий граждан. Сегодня поговорим про айти-специалистов», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Для нас очевидно, что общенациональная забастовка должна касаться всех. Это та самая солидарность, которая, с одной стороны, покажет, что вся страна по-прежнему поддерживает три требования (освобождения всех политических заключенных, наказания тех, кто допустил насилие, и честных выборов), а с другой, размоет фокус внимания хунты. Прошлой осенью ОМОН бросился на «Гродно Азот» и дубинками загонял людей на рабочие места. Но на всю страну и тысячи предприятий ОМОНа не напасешься. Именно массовость гарантирует безопасность. Так было и на мирных маршах. Когда белорусов много, с ними никто не решается бороться.

Но вернемся к айти-специалистам. На самом деле они есть не только в ПВТ. На любом крупном предприятии существует отдел айти, который отвечают за работоспособность самых разнообразных систем. Мы уже рассказывали про пример с БМЗ, когда увольнение одного человека едва не спровоцировало массовый уход всего отдела из более чем 100 человек.

Уважаемые айтишники, работающие на госпредприятиях и в госучреждениях, помните, что каждый из вас – ценный и дефицитный кадр, который с легкостью найдет себе даже более высокооплачиваемую работу. И что каждый из вас – это не только ответственность и задачи, а еще и про уважение. Простое уважение, про которое говорил Бабарико. Дает ли вам ваше предприятие его? Дает ли его вас государство? Именно человеческий капитал – главный ресурс Беларуси.

Сейчас стране нужна помощь. «Кибер-партизаны» уже доказали, что уязвимы даже самые важные и секретные системы. Теперь они замахнулись на полную блокировку предприятий. У каждого из вас есть возможность внести вклад в будущую победу. Без бухгалтерии, без компьютерного учета ни одно предприятие работать просто не сможет, а доказать вашу причастность с учетом того, что МВД не смогло защитить свои базы, будет просто невозможно. На нашей стороне отличники, там – двоечники. Это наш шанс делать все так, чтобы никто ничего не понял.

Напомним, что каждый белорус критически важен для системы. Если воспитатель детского сада не придет на работу, родители не смогут отдать детей в садик и прийти на свою работу. Если машинист метро/элетктрички или водитель автобуса не выйдет на смену, это значит, что тысячи беларусов не смогут свободно перемещаться по городам. Если коммунальные службы не выйдут на работу, то быстро на улицах появятся груды мусора. Если в магазинах не будет продавцов, это вызовет панику даже у ябатек. На МТЗ, «Беларуськалии» или другом крупном предприятии есть узкие места, которые окажут влияние на все другие цеха.

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