Первое правило забастовочного клуба 5 Артем Черников

25.09.2021, 8:04

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Сильнейшие и умнейшие люди страны сегодня вместе.

Пора бы уже признаться самим себе, что в нашей стране нет никого главнее нас. Только мы являемся истинной силой Беларуси. Будь то рабочие заводов, студенты университетов, айтишники, люди бизнеса - любая сфера деятельности складывается из нас, белорусов. Мы все важны для нашей страны.

Герой культового романа «Бойцовский клуб» Тайлер Дерден говорил: «Да уж, я вижу в бойцовском клубе сильнейших и умнейших людей, которые когда-либо жили». Если переложить эту фразу на нашу страну, то именно так и получается.

Я вспоминаю наши марши и людей, которые шли рядом. Впереди колонны идут высококлассные специалисты - рабочие с разных предприятий города. Заводчане, которые первые сказали «Нет насилию!». С другой стороны, навстречу нам шли герои 2020 года - медики. То, как они боролись с пандемией в жутких условиях, когда власти пытались скрыть количество зараженных, вызывает гордость и восторг.

А в цепях солидарности, перед самой площадью, ждали гении информационных технологий, они же айтишники, которые в 2020 году давали наибольший прирост ВВП нашей стране. Директора частных компаний организованно после рабочего дня со всем персоналом закупались питьевой водой и коробками со сладостями для детей и также ехали в центр, на марш. И, уверен, так было абсолютно в каждом городе.

Теперь сравните, кто находится по ту сторону баррикад. Двоечники да «кумовья». Силовые структуры, к сожалению, мало блещут умом. А госаппарат полностью набран «по знакомству». Я помню, как ежегодно, вне зависимости от того работает человек или не работает, приходили письма с приглашениями учиться в академии МВД. Требования там, скажу прямо, минимальны. Руки-ноги есть, звуки произносишь - принят. Такие же приглашения приходили парням из университетов, колледжей и даже школ. Силовым структурам всегда не хватало любых людей, не говоря уже о талантливых и преданных своему народу. Я не хочу сказать, что там все поголовно необразованные. Все мы видели, как в прошлом году силовики, которые хотели служить людям, срывали погоны и увольнялись из структур. Некоторых я даже знаю лично.

Все это говорит о том, что в каждом из нас есть огромный потенциал, заряженный на победу. Представьте картину, что персонал узурпатора, личные врачи, повара, охрана и прочие, откажутся работать. Это станет его концом. Тут и заговоров и шпионов не нужно будет искать, просто потому что в окружении никого не останется. Но ведь весь этот личный персонал складывается из таких же, как и мы, людей - народа Беларуси. Из специалистов и профессионалов своего дела, которым небезразлична судьба страны. Если остановится хоть одна сфера, дальше по эффекту домино упадет все. Поэтому они и так боятся страйка. Так как белорусский народ спокойно переживет месяц дома, а вот они точно сломаются.

Итак, первое правило забастовочного клуба: рассказать всем о забастовочном клубе. Сейчас как никогда важно, чтобы каждый чувствовал поддержку друг друга. Это можно делать, как в разговорах в курилках, так и присоединившись к флешмобу, который запустил мой товарищ, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский #Стачке_быть.

Второе правило - запастись всем необходимым заранее. Мы привыкли жить хотя бы с минимальным комфортом. И каждый знает, что для него и его семьи будет важно в этот период. На фоне неконтролируемого роста цен абсолютно на все лучше закупиться уже сейчас, чтобы ни в чем не нуждаться в период, когда мы останемся дома.

Никто не говорит, что это будет легко, ведь мы в элитном клубе. И мы бьемся до победы.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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