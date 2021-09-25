Ученый из США спрогнозировал, что будет со штаммом «Дельта» 25.09.2021, 16:26

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Эксперт отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса.

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения, американский ученый казахского происхождения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "Дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу в Алматы, отмечает gordonua.com.

По словам ученого, "Дельта" – исключительно заразный вариант коронавируса. Шарман уверен, что это последний агрессивный вариант коронавируса и в дальнейшем пандемия должна пойти на снижение.

Он подчеркнул, что сейчас идет угасание "Дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов.

Шарман отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса, особенно на "Альфа" – хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "Дельта"-варианта по-другому, он "ускользает от вакцин", считает ученый. Тем не менее в 70–80% случаев вакцины демонстрируют свою эффективность, добавил он.

Ученый также сообщил, что по мере увеличения охватов вакцинацией коронавирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию.

Шарман – американский ученый-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.

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