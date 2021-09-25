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Ученый из США спрогнозировал, что будет со штаммом «Дельта»

  • 25.09.2021, 16:26
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Ученый из США спрогнозировал, что будет со штаммом «Дельта»

Эксперт отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса.

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения, американский ученый казахского происхождения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "Дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу в Алматы, отмечает gordonua.com.

По словам ученого, "Дельта" – исключительно заразный вариант коронавируса. Шарман уверен, что это последний агрессивный вариант коронавируса и в дальнейшем пандемия должна пойти на снижение.

Он подчеркнул, что сейчас идет угасание "Дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов.

Шарман отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса, особенно на "Альфа" – хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "Дельта"-варианта по-другому, он "ускользает от вакцин", считает ученый. Тем не менее в 70–80% случаев вакцины демонстрируют свою эффективность, добавил он.

Ученый также сообщил, что по мере увеличения охватов вакцинацией коронавирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию.

Шарман – американский ученый-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.

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