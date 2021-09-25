Илья Салей про Лукашенко: Советский, одинокий человек 6 25.09.2021, 17:34

15,558

Адвокат вспомнил «встречу» с диктатором в СИЗО.

Адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Илья Салей дал интервью журналисту, автору канала «Жизнь-малина» Никите Мелкозерову, пишет «Наша ніва». Среди прочего Салей вспомнил встречу с Лукашенко, которая произошла в октябре в СИЗО КГБ.

Диктатор показался адвокату «эмоциональным и советским» человеком. «Это гражданин Советского Союза, которого хотел бы Советский Союз. Запад - это всегда плохо, а Россия - это всегда хорошо. Это отношение к праву, что какой-то закон можно отбросить в сторону. Отношение к Москве как столице Родины», - вспоминает Салей.

«Эмоции, советскость и одиночество» - так Салей охарактеризовал Лукашенко в трех словах.

«Сергей Тихоновский очень эмоциональный, очень прямолинейный», - говорит Салей.

«Виктор Дмитриевич - это интеллектуальное мышление, менеджмент, анализ рисков. А Сергей Тихановский - искренность».

В интервью Илья Салей не стал рассказывать детали своего побега из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».