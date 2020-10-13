Виктор Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО 6 13.10.2020, 17:28

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Позиция политика, несмотря на длительное заключение, не изменилась.

Виктор Бабарико не считает встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Диалог, по его мнению, возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко экс-претендент в президенты рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому, пишет tut.by.

Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО. Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто.

— Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась, — говорят защитники экс-банкира.

Относительно того, что озвучивается Юрием Воскресенским в СМИ, Виктор Бабарико заявляет, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени. Кроме того, господин Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — неуполномоченное лицо.

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