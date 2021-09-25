Сами себя выбрали 25.09.2021, 21:10

Кто штурмует парламент Петербурга?

24 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должностей ряд членов городского правительства, победивших на выборах в Законодательное собрание Петербурга и в Госдуму, пишет для «Новой газеты» Сергей Ковальченко.

Сенсацией коллективная отставка не стала — чиновники, уходящие в Мариинский дворец, должны усилить группу депутатов, лояльных Смольному, и окончательно покончить со старой командой экс-спикера Вячеслава Макарова. Теперь Беглову нужно подыскать кандидатов на место двух вице-губернаторов, назначить председателя ключевого комитета по социальной политике и двух глав районов. Судя по тому, что новые руководители пока не назначены, «кадровая скамейка» Беглова за эти годы шире не стала.

Новость о масштабных изменениях в Смольном появилась вечером в пятницу. Это уже стало традицией для Петербурга — объявлять о важных событиях, происходящих в недрах городской власти, в последний рабочий день недели под вечер, когда все чиновники и пресс-службы ушли на выходные и комментировать новости просто некому.

Нацелился в спикеры

Уходит в парламент куратор внутренней политики Петербурга, один из самых доверенных людей Беглова — вице-губернатор Александр Бельский. С 2014 года он работал главой муниципального округа Сестрорецк в Курортном районе — вотчине Александра Беглова. Карьера Бельского в Смольном стремительно пошла вверх после прихода Беглова в губернаторское кресло.

В январе 2019 года он был назначен главой комитета территориального развития. Это ведомство курирует работу всех районных администраций, взаимодействует с муниципальными образованиями и содействует подготовке и проведению выборов на территории Петербурга.

В июле 2020 года Александр Беглов создал для своего протеже специальную должность вице-губернатора по молодежной политике. 8 июля 2020 года, во время процедуры согласования Бельского в городском парламенте на пост вице-губернатора, представители оппозиционных партий выступили с резкой критикой такого решения. Депутат Максим Резник с трибуны заявил, что Бельский получил новый пост в благодарность за накрутку результата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Наблюдатели и журналисты тогда сообщали о многочисленных нарушениях вне избирательных участков и ставили под сомнение результат, показанный в Петербурге.

Парламентское большинство в тот день согласовало Александра Бельского на пост вице-губернатора. Вскоре, кроме кураторства комитета по молодежной политике, Александр Беглов отдал в ведение чиновника еще ряд ключевых политических комитетов: по печати и взаимодействию со СМИ, комитет территориального развития и комитет по межнациональным отношениям.

В июне 2021 года на конференции петербургской «Единой России» Александра Бельского включили в первую пятерку списка партии власти по выборам в городской парламент. Это стало сюрпризом, так как Бельский не участвовал в партийных праймериз, но попал на стопроцентно проходное место в списке.

Тогда впервые заговорили о том, что в будущем составе закса он займет пост спикера вместо нелюбимого Бегловым Вячеслава Макарова.

Во время думской и заксовской кампании вице-губернатор Бельский курировал подготовку к выборам от Смольного. 25 августа Беглов назначил его своим заместителем в координационной группе Смольного по содействию избирательным комиссиям. Уже тогда говорили, что высокопоставленный чиновник, курирующий подготовку к выборам и сам идущий в депутаты, — это конфликт интересов. Об этом же на заседании ЦИК 23 сентября по итогам выборов сказала Элла Памфилова. Она подтвердила, что отправила в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по поводу конфликта интересов со стороны Бельского, заявив, что у нее есть факты давления с его стороны на избирательные комиссии.

Но Александра Беглова это не смутило. Он отправляет своего любимца в Мариинский дворец, чтобы сделать парламент лояльным исполнительной власти. Бельский может быть избран спикером уже в ближайшую среду, 29 сентября.

Уходит из Смольного и вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечавший за городское хозяйство. О том, что Бондаренко выселят из Смольного, говорили еще по итогам провальной зимы 2019 года, когда в городе не могли убрать снег. Но после выборов губернатора все как-то рассосалось. Аномально снежных зим в городе больше не было, и Беглов не спешил избавляться от Бондаренко. Подходящий случай без скандалов убрать Бондаренко подвернулся в виде выборов в Законодательное собрание. Вице-губернатору был жалован одномандатный округ в Приморском районе, который для него заботливо расчистили от сильных соперников. Лидер петербургской ячейки партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина не пошла по родному округу против Бондаренко, он победил и уходит в городской парламент.

В Мариинском дворце экс-чиновник может претендовать на пост главы ключевой парламентской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, где будет стоять на страже интересов исполнительной власти и застройщиков.

Свой пост покинул ради перехода в Законодательное собрание и многолетний глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков. Он руководит этим ведомством с 2006 года, куда его назначила, еще будучи губернатором, Валентина Матвиенко — в молодости они были вместе на комсомольской работе. Это редкий чиновник, про которого никто в Петербурге не скажет плохого слова. Очевидцы свидетельствуют, что он не хотел идти в депутаты в силу возраста и состояния здоровья. Даже на праймериз «Единой России» он заявился в последний вечер подачи документов, избирательную кампанию фактически не вел, но чудесным образом победил в одномандатном округе № 2 «яблочника» Бориса Вишневского.

Со стороны Смольного Ржаненков является главным претендентом на пост главы комиссии по социальной политике — это самая финансово щепетильная сфера. До 40% расходов городского бюджета идут на социалку, и их нужно контролировать и в парламенте тоже.

Уходящий глава Выборгского района Валерий Гарнец во время избирательной кампании Александра Беглова в 2019 году прославился тем, что прямо в здании районной администрации учителя массово рисовали подписные листы за выдвижение Беглова. Сотрудники штаба Навального (признан экстремистской организацией) сумели пройти в актовый зал администрации и снять на видео этот процесс. Беглов был вынужден публично отказаться сдавать в избирком подписи из Выборгского района.

Выборы стали удобным поводом для Валерия Гарнеца уйти в депутаты и еще пять лет пользоваться благами и привилегиями госслужащего.

Глава самого богатого — Приморского — района Петербурга Николай Цед единственный из отставленных вчера чиновников уходит в Госдуму. Он руководил районом девять лет и считается человеком экс-губернатора Георгия Полтавченко. Говорят, что Цед не хотел уходить в Думу, но на этом настоял Александр Беглов, который на эту хлебную должность посадит своего человека.

Подводя итоги кадровых решений, отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов пока никого не назначил на должности ушедших вице-губернаторов. Обязанности Александра Бельского пока перераспределены вице-губернатору Борису Пиотровскому, а комитеты Николая Бондаренко курирует строительный вице-губернатор Николай Линченко. Это означает, что кандидатов на оставленные вчера посты у Беглова пока просто нет. С кадрами в Смольном в последние годы туго.

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