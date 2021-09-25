В воскресенье в Беларуси будет тепло и сухо 25.09.2021, 21:59

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В страну возвращается приятная осенняя погода.

В Беларусь возвращается приятная осенняя погода — сухая и теплая. Как сообщает сайт naviny.online со ссылкой на Белгидромет, 26 сентября на погоду в Беларуси все еще будет оказывать влияние неустойчивая влажная воздушная масса с Балтики.

Ожидается облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут местами по востоку страны.

Температура воздуха ночью +7..+9°С, днем +12..+14°С, по юго-западу Беларуси до +18°С.

В Минске до осадки не прогнозируются, будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +13..+15°С.

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