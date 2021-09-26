БелАЗу грозит банкротство? 26.09.2021, 8:17

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Из-за санкций с предприятием отказались работать ведущие мировые бренды.

Долги флагмана отечественного машиностроения БелАЗ достигли рекордных 1,2 млрд рублей. Из-за отсутствия новых заказов задолженность завода будет только расти, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В ближайшем будущем это может грозить массовыми сокращениями вплоть до остановки предприятия.

Напомним, что БелАЗ был включен в четвертый пакет санкций ЕС в июне этого года. Практически сразу после этого от сотрудничества с предприятием отказались такие мировые бренды, как Rolls Royce, Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama.

Санкции также повлияли на экспорт: груз акционерного общества БелАЗ не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт.

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