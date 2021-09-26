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Путина и Шойгу в тайге чуть не затоптало стадо маралов

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  • 26.09.2021, 10:24
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Путина и Шойгу в тайге чуть не затоптало стадо маралов

Об этом сообщили в Кремле.

Кремль обнародовал видео с отдыха отдыха президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу в тайге в начале сентября, передает «Дождь».

Путин и Шойгу ходили по тайге и горам пешком, а также совершали прогулки на вездеходе и катере.

Во время одной из автомобильных прогулок они встретили стадо маралов. «Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной!» ― отреагировал Путин.

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