Что изменится для белорусов в октябре 1 26.09.2021, 10:50

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Многие нововведения скажутся на толщине кошельков граждан.

Кажется, осень в этом году решила отыграться за прошлый год и началась сразу с ноября. Но не расслабляйтесь в ожидании рождественских праздников и согревающего душу глинтвейна — сначала придется пережить октябрь с его нововведениями.

Onlíner рассказывает о грядущих изменениях и радуется, что сообщает такие новости не в Средневековье.

Интернет от «Белтелеком» станет дороже

С 1 октября оператор поднимет тарифы в «пределах 4%» на все тарифные планы, кроме пакетных предложений «Ясна», «Семейный» и «Бизнес-кейс». С новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Для примера возьмем популярную линейку «Рекорд». Так, «Рекорд 10» вместо 19,8 рубля в месяц будет стоить 20,6, «Рекорд 25» — 22,62 вместо 21,8, «Рекорд 50 new» — 27 рублей вместо 26, а «Рекорд 200» — 45,45 рубля вместо 43,6.

Поднимутся цены на мобильную связь

С 1 октября у А1 подорожает абонентская плата на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифных планах, роуминг и международные вызовы, а также тарифы на некоторые другие услуги. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4%.

МТС также увеличит с 1 октября на 4% тарифы для физлиц и юрлиц. С новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Некоторым предпринимателям придется купить кассу

С 10 октября некоторые предприниматели обязаны обзавестись кассовыми аппаратами либо программными кассами. За их отсутствие можно будет получить штраф до 100 базовых величин, а юридическому лицу — до 200 базовых величин.

Среди таких «счастливчиков» — торговцы непродовольственными товарами на ярмарках и рынках, продавцы фруктов-овощей в ларьках и палатках, репетиторы, обучающие несовершеннолетних, и предприниматели, которые сдают жилье в аренду, а также работают вне постоянного места своей деятельности (кроме сельской местности).

Нововведения коснутся ИП и организаций. То есть если вы работаете репетитором как самозанятый, касса для вас необязательна. Кассы не потребуются также физлицам, которые не зарегистрированы в качестве ИП и сдают собственное жилье для проживания на короткие сроки с уплатой единого налога. То же самое с физлицами (не ИП), которые сдают другим физлицам в аренду, субаренду и наем помещения, машино-места на территории Беларуси с уплатой подоходного налога.

Осенний призыв начнется раньше

Этой осенью призывники в Минске пойдут служить почти на месяц раньше — с 25 октября по 5 ноября. Но изменения коснутся не всех: во внутренние войска МВД, погранкомитет и КГБ отправят как обычно – с 15 по 30 ноября.

Подорожают сигареты

Как обычно, первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет размещают максимальные розничные цены на сайте МНС. Как правило, цены вырастают на 5—15 копеек.

С 1 октября гродненская табачная фабрика «Неман» повышает на 10 копеек цены на некоторые виды Pall Mall и Vogue, на 4—10 копеек — на Kent, на 9—15 копеек — на Rothmans.

«Табак-инвест» поднимает на 5 копеек цены на LD Compact Lounge и сигареты Richmond, на 10 копеек — на некоторые виды сигарет Monte Carlo и Sobranie, на 4—10 копеек — на Camel и Winston.

У «Беларусьторга» на 10 копеек подорожают Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue, на 15 копеек — Rothmans Mix 3 in 1.

Снова пересчитают «тунеядцев»

Напомним, в Беларуси каждый квартал пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике.

Чтобы не попасть в этот список, нужно отправить в органы занятости документы, подтверждающие, что вы не «тунеядец», до 21 октября. Напомним, их принимают до 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.

«Тунеядцы» из базы, у которых в собственности жилье, будут платить полные тарифы на горячую воду, отопление и газ. «Нетунеядцы» пока оплачивают субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости «коммуналки».

Наружную рекламу нужно будет согласовывать

Теперь содержание баннеров, билбордов и рекламы на транспорте нужно будет согласовывать с местными властями (ранее обходились без этого). Эти нововведения прописаны в декрете от 6 июля, который вступает в силу через 3 месяца. То есть, по логике, с 7 октября.

Небольшое послабление получает только реклама на транспорте. Без согласования можно будет размещать на авто информацию о перевозчике, владельце этого ТС, товарных знаках или знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ или услуг. Также разрешается размещение объявлений о продаже транспорта или номера диспетчера такси.

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