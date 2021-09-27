Режим Лукашенко перебрасывает нелегалов в грузовых контейнерах? 10 27.09.2021, 14:45

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иллюстрационное фото

Выход из этой ситуации — тотальный контроль грузов со стороны ЕС.

Часть нелегальных мигрантов, забрасываемых спецслужбами террористического режима в Европу, очень успешно обходит усиленные наряды польских, литовских и латвийских пограничных служб и добираются до своей цели — Германии, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Как у них получается совершить почти невозможное?

У нас есть свой вариант ответа на этот вопрос: часть мигрантов забрасывают в грузовых контейнерах через интермодальный терминал в Малашевичах (Польша).

Ни для кого не секрет, что на товарных пунктах пропуска проверяют грузы выборочно, и шанс проскочить огромен. К тому же, беларусские подконтрольные диктатору спецслужбы могут прикрыть переброску контейнера с мигрантами контрабандой сигарет. А именно, специально слить польской стороне информацию о контейнерах с сигаретами, и одновременно отправить контейнер с мигрантами. Польские пограничники и таможенники займутся перехватом и оформлением очередных партий сигарет, а контейнеры с мигрантами беспрепятственно поедут дальше.

Выход из этой ситуации — тотальный контроль грузов на терминале в Малашевичах, либо ограничение его пропускной способности до разрешения искусственного миграционного кризиса.

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