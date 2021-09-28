Полет «черного лебедя»: что было за кадром и стало поводом для вызова Лукашенко в Сочи 28.09.2021, 7:55

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Начавшаяся неделя будет очень интересной.

В Сочи было жарко. В прямом и переносном смысле. Источники телеграм-канала «Ник и Майк» говорят, что среди прочего, говорили о границе. А именно - о нелегальной миграции и о том, что лавочку с гибридной войнушкой против ЕС пора сворачивать. Пришлось даже собирать экстренное совещание во дворце.

А что же было за кадром и стало поводом для вызова в Сочи?

Одной из «гениальных» задумок было устроить масштабную провокацию на границе. И в последнее время тем же полякам гадили, как могли. От трупов на границе, метадона детям иракских беженцев, направления оружия в сторону польских пограничников с демонстративной перезарядкой до швыряния петард и муляжей самодельных взрывных устройств через границу.

В чьем больном мозгу родилась эта дичь, не беремся судить. Скорее всего, сработал коллективный воспаленный разум, он же коллективный маразм. Но такие акции должны спровоцировать пограничный конфликт. С учетом того, что Польша страна НАТО, то этот конфликт будет являться более серьезным, чем просто спор двух соседей.

Синепалу уж очень нужно, чтобы за него таскала каштаны из огня Россия. Тогда опять есть шанс «между струек» без референдумов, конституций и транзитов...

Сценарий в Москве прочитан раньше, чем он был написан. Вот и позвали на ковер. Нужно отматывать назад и забирать у синепала спички. Уж очень он приблизился к сценарию Рейхстага или Гляйвица. Начинающаяся неделя будет очень интересной в плане развития кризиса мигрантов. С другой стороны, это один из тех самых рукотворных черных лебедей, которые ускоряют подготовку пятого пакета санкций в более жестком режиме.

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