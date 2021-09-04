Медики изобрели уникальные ловушки, которые отвлекают коронавирус от клеток организма 4.09.2021, 14:06

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Это уловка заставляет вирус работать вхолостую.

Зная как ковид проникает в организм, ученые придумали отвлекающий маневр — «искусственные» рецепторы, которые должны «отвлечь» вирус от настоящих клеток организма.

Чтобы попасть в организм, ковид цепляется за рецепторы на поверхности клеток и заражает их. Зная этот механизм, ученые предложили вариант, как обмануть вирус и заставить его «работать вхолостую».

Сразу несколько групп ученых заняты разработками искусственных рецепторов-приманок для вируса, пишет cursorinfo.co.il.

Поскольку биоинженерия, с помощью которой создаются такие фейковые рецепторы, сложный и дорогостоящий процесс, эти исследования существенно отстают от разработки вакцин. Первые результаты тестов этих ученых появились только этим летом.

Отметим, что такие рецепторы-приманки вводят в организм человека с помощью инъекции либо через нос в виде капель или спрея (в зависимости от стадии заболевания).

Вирус воспринимает их за настоящие рецепторы ACE2 и цепляется за них своими шипованными белками. После этого фейковые рецепторы плотно связываются с вирусом и отводят от настоящих рецепторов, создавая своеобразную ловушку для COVID-19.

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