закрыть
12 января 2022, среда, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине опубликовали данные о зарплате Владимира Зеленского

28
  • 12.01.2022, 12:48
  • 4,946
В Украине опубликовали данные о зарплате Владимира Зеленского
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Она значительно меньше, чем у многих других чиновников.

В Украине обнародовали данные по официальным доходам президента и людей, которые занимают высокие государственные должности, сообщает портал today.ua.

Президент Владимир Зеленский получал в прошлом году 28 тысяч гривен «чистыми», то есть немногим более 1000 долларов по курсу на 12 января 2022 года. Это без учета добавок и премий.

За год руководитель страны заработал 365 тысяч гривен (13,3 тысячи долларов). С этой суммы было удержано налогов и сборов на 65 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов).

Это значительно меньше, чем у многих других чиновников. Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, например, заработал за год более 900 тысяч гривен (32,7 тысячи долларов). Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук — 795 тысяч гривен (28,9 тысячи долларов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип