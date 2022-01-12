В Украине опубликовали данные о зарплате Владимира Зеленского 28 12.01.2022, 12:48

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Она значительно меньше, чем у многих других чиновников.

В Украине обнародовали данные по официальным доходам президента и людей, которые занимают высокие государственные должности, сообщает портал today.ua.

Президент Владимир Зеленский получал в прошлом году 28 тысяч гривен «чистыми», то есть немногим более 1000 долларов по курсу на 12 января 2022 года. Это без учета добавок и премий.

За год руководитель страны заработал 365 тысяч гривен (13,3 тысячи долларов). С этой суммы было удержано налогов и сборов на 65 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов).

Это значительно меньше, чем у многих других чиновников. Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, например, заработал за год более 900 тысяч гривен (32,7 тысячи долларов). Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук — 795 тысяч гривен (28,9 тысячи долларов).

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