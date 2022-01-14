Экономист: Власти Беларуси скоро будут плакать 14.01.2022, 9:04

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Луканомика идет под откос.

Благодаря мировой ценовой конъюнктуре Беларусь во втором-третьем кварталах 2021 года выровняла дефицитный бюджет.

Но, как говорил поэт, «большое видится на расстоянии».

Наивысший уровень по такому показателю, как валовой внутренний продукт, был достигнут в 2014 году в объеме 78,8 миллиарда долларов в эквиваленте. С тех пор он ни разу не был превзойден, не будет этого и в 2021 году. С тех пор у нас идет с бóльшим или меньшим успехом (в 2015–2016 годах ВВП минусовал) восстановительный рост экономики, пишет в статье для «Народной воли» доктор экономических наук Борис Желиба.

По итогам трех кварталов 2021 года экономика Беларуси выросла на 2,7% в годовом измерении, а рост за третий квартал сошел до 1,4%, тогда как ВВП Эстонии за этот квартал вырос в годовом измерении на 8,6%, ВВП Польши – на 5,1%, ВВП Литвы – на 4,7%, ВВП России – на 4,3%. Причем в странах, где был введен локдаун, падение ВВП было большим, чем в Беларуси, но и восстановление роста ВВП идет интенсивнее. В четвертом квартале низкие темпы роста продолжаются: за октябрь ВВП Беларуси увеличился в годовом измерении лишь на 0,2%, за ноябрь – на 1,3%.

А какие изменения в 2021 году произошли в качественном состоянии белорусской экономики? Инвестиции в основной капитал за январь–ноябрь уменьшились на 6,2%. Снижение произошло к низкой базе 2020 года, тогда за 11 месяцев инвестиции упали на 4,3%. Уменьшение реальных инвестиций остается одной из главных проблем белорусской экономики. Экономика по-прежнему обременена долгами. Причем долгами, из года в год растущими. За 10 месяцев 2021 года крупные и средние организации направили на погашение кредитов и займов 68,5 миллиарда рублей, или на 14,9% больше, чем за сопоставимый период 2020 года. Сумма этих долгов вместе с кредиторской задолженностью уже давно превышает годовой ВВП страны. 21,5% флагманов были нерентабельны, а 32,9% имели рентабельность продаж в пределах 0–5%. Следовательно, по итогам 10 месяцев доля нерентабельных и низкорентабельных крупных и средних предприятий составила 54,4%.

Такие наши флагманы, как, скажем, «Гомсельмаш», БМЗ, обременены неподъемными долгами. Еще памятен в начале года внеплановый выпуск Министерством финансов валютных облигаций на сумму более 600 миллионов долларов, которые приобрели банки, чтобы спасти от банкротства БМЗ. С нового 2022 года многие флагманы опять встанут в очередь за льготными, так называемыми директивными, кредитами, за многолетними отсрочками в погашении взятых кредитов или за их списанием. Без бюджетных подпорок они работать опять не смогут, а с рабочим классом шутки плохи. Почему правительство повышает налоги и сборы малому бизнесу? Потому что деньги по-прежнему будут брать у бизнеса и населения и вкладывать в убыточный государственный сектор.

Если у нас так хорошо с экономикой, тогда почему правительство вновь ведет переговоры с Евразийским банком развития о кредите в размере 3,5 миллиарда долларов для компенсации выпадающих из-за западных санкций валютных доходов, о чем сообщил первый заместитель премьер-министра Н.Снопков? Российское руководство никогда не оставляло в беде верного союзника и всегда бросало ему спасательный круг. Вероятнее всего, так будет и в этот раз.

Временные успехи в экономике, вызванные главным образом внешними факторами, дали повод и для ряда заявлений властей о том, что западные санкции не очень-то и навредят белорусской экономике. Тем не менее правительство готовится к тому, что в этом году может случиться сильный удар по экспортным возможностям страны. Поэтому планируется нарастить поставки товаров в Китай на целых 32,2%, что даст прирост на 300 миллионов долларов от достигнутого. Предусматривается на 26,5% увеличить белорусский экспорт и в другие страны Азии, а в страны Африки прогнозируется его рост на целых 53,6% – в виде поставок тракторов, грузовиков, сельхозтехники в Зимбабве, Малави, Египет и другие государства. Однако у бедных африканцев не всегда достаточно валюты для оплаты белорусского экспорта, но в условиях введения белорусским правительством эмбарго на поставки продовольствия из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и других «недружественных» государств, поддержавших санкции против Беларуси, и экзотический бартер со странами «черного континента» будет весьма кстати.

В любом случае хвалиться высокопоставленным чиновникам нечем. Если сегодня они радуются временному успеху, то вскоре, можно полагать, будут плакать, поскольку из-за диктаторской политики Беларусь становится изгоем в цивилизованном мире и ее экономика пойдет под откос.

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