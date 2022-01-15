Генетики опровергли одну из теорий Дарвина 15.01.2022, 9:20

3,146

Исследование проводили в Институте биологии Макса Планка в Германии.

Генетики из Германии и США провели новое исследование, в котором они максимально детально изучили мутации, присутствующие у травы Резуховидки Таля. Они установили, что растение вырабатывает самостоятельно полноценный механизм, с помощью которого оно защищает наиболее важные для него области ДНК, чтобы те не были поражены мутациями.

Об этом сообщает Nature.

Таким образом они смогли опровергнуть одну из теорий, предложенных Дарвином. В ней говорится о том, что мутации в живом организме могут происходить исключительно случайным образом. Специалистам также удалось установить, что мутации начинают происходить в тех случаях, когда по каким-то причинам поврежденная ДНК не восстанавливает свой изначальный вид, а создает совершенно новые варианты.

Эволюционная теория Дарвина утверждает, что мутации – это случайный процесс, а наиболее преимущественные варианты в конечном результате закрепляются. Начиная с первой половины прошлого столетия в данной теории основной выступает идея относительно того, что случайное возникновение мутаций представляет собой настоящую аксиому.

Сделанные некоторое время назад открытия командой экспертов требуют нового взгляда на ситуацию. Ученые отметили, что раньше было принято считать, что мутации в растениях происходят случайно. На самом же деле они приносят ему пользу и появляются только тогда, когда это действительно необходимо.

Исследование проводили в Институте биологии Макса Планка в Германии. Именно там ученые выращивали исследуемые образцы растения в максимально защищенных лабораторных условиях. За счет этого те растения, которые имели определенные дефекты, смогли выжить, хотя в естественной среде, скорее всего, они бы погибли. В ходе исследования был применен метод секвенирования ДНК, который позволил установить наличие свыше миллиона мутаций. Среди них была замечена определенная закономерность.

Удалось выяснить, что те участки генома, которые влияют на рост клеток, а также экспрессию генов, только в единичных случаях подвергаются мутациям, ведь они надежно защищены растением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».