Медики рассказали, к чему может привести употребление белого магазинного хлеба 2 16.01.2022, 12:18

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У хлебобулочных изделии из белой муки есть две особенности.

Постоянное употребление белого магазинного хлеба способствует развитию инсулинорезистентности, предупреждает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Магазинные хлебобулочные изделия из белой муки не должны присутствовать в ежедневном рациона, заявила в интервью врач-диетолог.

Одна из причин этого – высокая концентрация сахара, вследствие чего у людей, которые постоянно едят белый хлеб, может нарушиться работа поджелудочной железы.

«Сахар в белом хлебе истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. В итоге может развиться инсулинорезистентность. В этом случае повышается сахар и начинает буквально разъедать стенки сосудов», - объяснила Елена Соломатина.

Врач добавила, что когда высокий уровень сахара начинает вредить состоянию сосудов, человек становится подверженным потенциально опасным патологиям, в том числе повышению уровня холестерина и развитию атеросклероза, гипертонии, деменции.

«Кардиологи подчеркивают, что из рациона можно безболезненно для организма вычеркнуть хлеб, если речь идет о продукции из муки высшего сорта».

Еще одна отличительная черта белого магазинного хлеба – высокий гликемический индекс (ГИ). Потребление продуктов с высоким ГИ ассоциируется с лишним весом и ожирением, развитием диабета 2 типа. Кроме того, добавила Соломатина, в таком продукте могут содержаться маргарин, трансжиры.

Лучше всего есть хлеб самостоятельного приготовления, следя за его количеством.

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