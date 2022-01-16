Доктор наук рассказал, какие продукты можно есть перед сном 1 16.01.2022, 22:05

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Перекус перед сном повлияет на его продолжительность и качество.

Вред еды вечером перед сном можно с полным правом отнести к самой популярной современной теории, у которой есть собственные сторонники и противники, пишет сайт letidor.ru. Первые аргументируют нежелательность поздних ужинов вредом для фигуры. Вторые утверждают, что польза еды перед сном очевидна.

Чувство голода не даст быстро уснуть, но и переедание на ночь повлечет за собой проблемы со сном. Если ложиться спать не поев, то велик риск проснуться посреди ночи и съесть все, что осталось от ужина. Обманывать желудок большим количеством жидкости вместо еды тоже не стоит.

- Не нужно пить воду на ночь и думать, что все хорошо. Для перекуса перед сном могут подойти мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Это очень хороший вариант для перекуса перед сном, - говорит Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук.

Важно, чтобы к тому моменту, как вы наденете пижаму и заберетесь под одеяло, пища уже практически переварилась.

Тогда человек быстро заснет, его сон будет продолжительным и качественным, рассказал специалист.

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