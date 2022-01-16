Очевидцы: В минском клубе «Crazy House» распылили перцовый газ и зажгли дымовую шашку

Очевидцы: В минском клубе «Crazy House» распылили перцовый газ и зажгли дымовую шашку4
- 16.01.2022, 22:27
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Есть пострадавшие.
В клубе «Crazy Horse» на Партизанском проспекте в Минске проходила тусовка «Fire Store». Она стартовала в 16:00 и должна была закончиться в 22:00. Но, как сообщили «Нашай Ніве» очевидцы, где-то около 20:30 в толпе распылили перцовый балончик и зажгли дымовую шашку.
На мероприятии, по оценкам участников, было несколько сотен человек. Некоторым стало плохо, их выносили на руках.
Журналисты дозвонились до арт-директора клуба.
- Мероприятие уже закончилось, у нас все нормально, - сказал он.