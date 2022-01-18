Украинец предложил свою землю под базу НАТО

Украинец предложил свою землю под базу НАТО1
- 18.01.2022, 18:43
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Письмо направил житель Одессы.
Одессит заявил, что направил в НАТО письмо, в котором предложил предоставить в бесплатное пожизненное пользование свою землю в Кировоградской области.
Житель Одессы Демьян Ганул вслед за жителем Харьковщины заявил, что хочет передать НАТО 5,3 гектара земли в бесплатное пожизненное пользование. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает korrespondent.net.
Ганул опубликовал фотокопию соответствующего письма генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу.
По его словам, земля вполне подходит для этих целей. Согласно документу, указанная земля находится в Кировоградской области.
По словам Ганула, он уже отправил письмо на имя генсека НАТО.