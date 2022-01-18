Почему белорусы радуются поражениям Арины Соболенко? 3 Алесь Сивый

18.01.2022, 22:50

9,632

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

На форумах почти нет слов поддержки теннисистки-ябатьки.

Правду говорят: от любви до ненависти один шаг. Казалось бы, белорусские любители спорта должны поддерживать своих спортсменов в любой ситуации – и в радости, и в горе. Но практика показывает, что это не всегда так. И ситуация с теннисисткой Ариной Соболенко тому подтверждение.

Стоит отметить, что прошлый сезон сложился для Арины неплохо. По итогам 2021 года белоруска закрепила за собой вторую позицию в мировом рейтинге, стала первой ракеткой мира в парном разряде, заработала за сезон почти 3 миллиона долларов.

Но начало этого года для Соболенко стало настоящим ужасом. Во-первых, белорусская теннисистка неожиданно уступила 100-й ракетке мира словенке Кайе Юван в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде. Также она допустила 18 (!) двойных ошибок по ходу матча.

«Молодец, Арина, продолжает радовать такой игрой! - отреагировали белорусские болельщики на спортивных форумах. – Так держать!»

«Подняли настроение с утра!»

Через несколько дней Арину ждал новый конфуз – капитуляция перед 93-й ракетке мира, шведкой Ребеккой Петерсон. Какие только «чудеса» не показывала Арина в этой игре! И необычно подавала мячи, как в бадминтоне – снизу вверх. И кричала, и плакала, и смеялась, и бросала ракетку…

«Какое приятное для глаза начало сезона», — вновь высмеяли Соболенко на форумах.

Многие поклонники ожидали, что Арина как-то объяснит свой неудачный старт в этом году, однако стало известно, что спортсменка вообще ограничила комментарии на своей странице в Instagram.

«О! Сейчас так навалят «поддержки» народной любимице, что не потянет, - продолжали пускать ироничные стрелы в сторону теннисистки любители спорта. – Наелась болельщицкой любви и уважения? А может быть, думает над поправками в Конституцию?»

Стоит добавить, что Арина получает не только за свои поражения, но и за позицию, которую она озвучила после событий 2020 года, подписав провластное письмо спортсменов.

- Все воспринимали это по-разному. Сейчас, конечно, много ненависти, - говорила теннисистка.

– Люди считают меня предателем. Они хотят, чтобы я заскочила в Instagram с флагом и кричала об этом. Но у меня другая позиция. Хотя я, конечно, внимательно следила за событиями 2020 года. Я очень волновалась и переживала, я хочу мира во всем мире. И чтобы Беларусь была такой же мирной, как и прежде. Я не бессердечный монстр.

Но те, кто стоит за бело-красно-белым флагом, теперь меня ненавидят, - говорила ябатька.

Самое интересное, что на форумах почти нет слов поддержки Арины Соболенко. Это конечно не показатель «народной любви» и не социология, но, видимо, Арина имеет, что она заслуживает. Как дядька к людям, так и ему от людей!

Алесь Сивый, «Народная воля»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».