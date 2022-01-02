Ралли «Дакар-2022» стартовало без белорусской команды 2.01.2022, 16:33

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«МАЗ-СПОРТавто» сняли с соревнований из-за санкций.

В Саудовской Аравии 1 января стартовало ралли «Дакар-2022». На тот раз в нем не принимает участие заводская команда «МАЗ-СПОРТавто». В конце прошлого года ей было отказано в участии из-за санкций, введенных Евросоюзом.

Ралли в этом году стартовало 1 января в Джедде, а завершится 14 января там же. На первом этапе гонщики преодолели 614 км, из которых на специальный участок приходилось всего 19 км. Этап 1А был квалификацией для начала основной гонки, которая стартует сегодня.

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