Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID
- 20.01.2022, 22:38
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Первая в ЕС.
В четверг, 20 января, парламент Австрии одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную прививку.
Об этом сообщает The Local Austria.
Кампания по обязательной вакцинации в Австрии начнется с 1 февраля.
Подавляющее большинство депутатов от всех партий проголосовали за закон, причем лидеры оппозиционных социал-демократов (SPOe) и либеральной партии NEOS поддержали право-зеленую коалицию.
Единственная значительная оппозиция исходила от крайне правой Партии свободы (FPOe), которая привлекает избирателей, выступающих против вакцинации.
В Австрии около 75% граждан сделали по меньшей мере одну прививку от COVID. При этом 72% населения страны полностью вакцинированы от коронавируса.