Британия рассматривает возможность создания тройственного союза с Украиной и Польшей 4 21.01.2022, 23:26

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Инициатива принадлежит главе британского МИДа.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Информацию об этом разместил Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter.

В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и лукашенковская Беларусь, передает zn.ua.

Совет по геостратегии — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере, стремится продвигать сильную Великобританию, тесно сотрудничая с союзниками и партнерами, поддерживать открытый международный порядок — для более безопасного и процветающего будущего.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn — Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила и сама Лиз Трасс во время сегодняшнего выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Великобритании.

“Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”, — заявила глава британского МИД.

Также Трасс использовала достаточно жесткую риторику в отношении Москвы и выразила безоговорочную поддержку Киеву:

“Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде “Великой России”, разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других.

Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку.

Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.

Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне”, — заявила Трасс.

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