Казахстанский НЭП или заурядный передел собственности? 22.01.2022, 12:59

Президента Токаева может ждать новая волна сопротивления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, общаясь с представителями бизнеса, заявил, что республику ждет "новая экономическая политика". Казахстанский НЭП будет направлен на помощь бедным и борьбу со 162 богачами, сконцентрировавшими в своих руках половину богатств страны. Кроме того, Токаев обещает увеличить собираемость налогов и пресечь вывод капитала за границу. При этом казахстанская молодежь теперь будет учиться не на менеджеров, а на технарей, и не только в Казахстане, но и в России, пишет телеграм-канал «Записки на заборе».

Складывается впечатление, что второй президент Казахстана обеспокоился своей популярностью среди сограждан. В связи с этим он решил пообещать все и сразу. Преемник Нурсултана Назарбаева фактически анонсировал войну с той системой, которую елбасы оставил ему в наследство. В народе такую ситуацию называют борьбой пчел против меда. Но допустим Токаев действительно решил устроить революцию, а не перехватить активы окружения бывшего президента. Что у него есть для этого?

Токаев начал свое единоличное правление с того, что объявил сограждан, вышедших на протест, террористами и разрешил стрелять в них без предупреждения. Соответственно значительная часть людей, которым был неприятен режим Назарбаева, не испытали восторга от воцарения его преемника. Исключением стали те, кто изначально делали ставку на второго президента, но они и на улицу не выходили, рассчитывая дождаться окончательной передачи власти по естественным причинам.

Сейчас Токаев расставляет новые кадры в правительстве и корпорациях, но эти люди, как и он сам, были воспитаны в системе Назарбаева. Конечно, можно рассчитывать на чудо, но в рамках подобных режимов внутренняя оппозиция обычно борется не за кардинальные перемены, а за доступ к кормушке. Соответственно мечта новых назначенцев сбылась, и они вряд ли будут думать о революции сверху. Не случайно одним из первых решений самого Токаева стало создание нового фонда "Народу Казахстана" и критика назарбаевского фонда "Самрук-Казына". Если бы речь шла о революционных изменениях, наверно, надо было бы не очередной фонд создавать, в который крупный бизнес будет делать откаты, а вводить, например, прогрессивную шкалу налогообложения.

Впрочем, кое-что второй президент все же сделает. Например, ему будет не сложно поднять уровень зарплат и пенсий, чтобы подсластить "террористическую" пилюлю. Параллельно с этим СМИ могут широко освещать процесс раскулачивания олигархов. Другое дело, что под этим процессом может скрываться заурядный передел собственности.

Собственно только передел в данном случае и возможен. Ничего большего на данный момент получиться не может. Брать некем, а сопротивление будет огромным и наверняка приведет к новым потрясением, для преодоления которых пары дней миссии ОДКБ окажется недостаточно.

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