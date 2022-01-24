Мигранты камнями забросали авто польских пограничников 2 24.01.2022, 11:42

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На территорию Польши перешли трое граждан Ганы.

В воскресенье, 23 января, с территории Беларуси в Польшу нелегально пытались попасть 20 человек, сообщает пресс-служба польских пограничников.

На участке возле Черемхи группа мигрантов штурмовала границу при поддержке белорусских пограничников. Они бросали камнями в польские патрули, повредили машину польских пограничников.

На территорию Польши перешли трое граждан Ганы, их задержали.

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