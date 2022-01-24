Главный бункер союзной решимости 1 Владимир Халип

24.01.2022, 13:00

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Владимир Халип

Есть только один человек, которому несказанно повезло в этих январских половецких плясках.

Что-то странное происходит в суровой лиге постсоветских суперменов. Скоропостижный исход в ряды пенсионеров одного из ее бессменных представителей никого и ничему не научил. Но интуитивно они чувствуют уже что-то неладное. И потому их неудержимо тянет в бункер. Там тихо и надежно. Конечно, на этом направлении бьет все рекорды тот – ведущий, направляющий. По сути это супер-бункер. Связь в порядке. Доносы, сводки, аналитика и все необходимое – в полном комплекте. Подчиненные всех уровней и рангов терпеливо ждут сигнала. А главное – всегда под рукой карандаш.

Почти тот самый, сталинский. Заново отточенный. Чтобы уверенно и четко прочерчивать красные линии. Которые уже никто не посмел бы пересечь. Как было тогда, после Ялты. И вот он взял тот самый карандаш и прочертил еще одну решительную линию. Она получилась на удивление причудливой. И в точности повторила контур южной границы нашей страны. Подчиненные превосходно разбирались в его творчестве и комментариев ждать не стали.

Войска двинулись на запад. Там, на краю России уже давно сосредоточена ее отборная группировка, которую военные аналитики оценивают то ли в сто, то ли в сто тридцать тысяч солдат, уже готовых по первому сигналу пересечь границу. А тут еще этот новый вал под видом выдвижения на какие-то внезапные и к тому же совместные маневры. Только за семь суток в Беларусь прибыли 33 воинских эшелона. Переброска продолжается. Графиком движения предусмотрено почти 200 эшелонов. Что-то невообразимое. Даже на маневры «Запад-2021» прибыло только 29. И весь мир замер в ожидании – начнет тот главный бункер войну с Украиной или пока все обойдется компромиссом?

А потому военные атташе иностранных государств были в спешном порядке приглашены на внезапный брифинг. И заместитель российского министра обороны Александр Фомин попытался дезавуировать нелепые домыслы о подготовке вторжения на территорию Украины. Никакой эскалации. Это всего лишь проверка сил реагирования союзного государства на территории РБ. «В рамках проверки планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях».

Успокоил генерал. Сказал бы прямо, по-солдатски, что бы это значило. Будут ли эти силы реагирования искать затаившуюся в лесисто-болотистой местности группу «вагнеровцев», о существовании которой давно предупреждал страну всем известный пограничник и к тому же полководец. Или пройдут они по тайному следу моджахедов, прорвавшихся когда-то к нам через Литву на джипах с крупнокалиберными пулеметами. О которых доподлинно известно из того же достоверного источника. И вдруг они будто пропали, исчезли с радаров. Это ли не прямая угроза союзному государству? Так зачем же выдумывать какого-то условного противника, да еще засматриваться на чужую территорию? Иди в болото, ищи врага. А еще эти внезапные ученья назвали так шикарно – «Союзная решимость-2022». Это же надо! Все ломают голову: на что они решились?

И вот уже по центральным улицам Слуцка, Речицы, Калинкович и других белорусских городов идут колонны российской техники. Все, кто служил в армии, знают, что при выходе на ученья войска выбирают обычно объездные пути, полевые дороги. По многим причинам. А тут – какое-то демонстративное вторжение. Почему вдруг? Да потому что учения особые. И вроде бы даже перед отправкой солдатам говорили, что в местах дислокации они на месяцы могут задержаться. Ничего чрезвычайного. Просто империя напоминает, кто в этом союзном государстве главный. И кто просто на подхвате.

А в главном бункере отменно. Судя по телевизионной картинке, там строго и сурово. Снимали, чтобы и много лет спустя гордиться и показывать потомкам, откуда есть пошла возрожденная чекистами империя. Уже сейчас скупые ролики народным массам презентуют шедевр руководящей мысли и железобетонного творчества. Это не бункер даже, а какой-то лубянский скит. Никаких излишеств. Нет самого необходимого - ни стойки бара, ни кальянной, ни шеста для стриптизерши. Только из грубых стен торчат повсюду скрепы. И все те же гаджеты разного калибра. С учетом времени и моды. Естественно, флаг и орел о двух головах. Вот только под этими невероятными глыбами бетона трудно понять, на праведный восток устремлен его строгий взор или на коллективный запад? А может быть, на юг вознамерилась лететь царственная птица или все в ту же тундру? Загадка посложнее, чем у египетского Сфинкса.

Рассматривать детали и отвлекаться на посторонние рассуждения не время. Тут заносчивые американцы никак не откликаются на строжайший ультиматум властителя страны и этого бункера. Гарантируют они неучастие Украины в НАТО или будут упорно тянуть с ответом? И вообще, будет все-таки новая Ялта или снова попытаются не замечать, как возрожденная Россия, гремя ракетами, встает с колен? Зря он, что ли, так старательно вычерчивал все эти красные линии? И наконец, кто там так настойчиво скребется, пытаясь проникнуть в наглухо запертую дверь? Да никак это все тот же, навязчивый и беспокойный. Будет снова выпрашивать кредит в три с половиной миллиарда зеленых, чтобы рассчитаться с прежним долгом. Похоже, еще не осознал, куда вступает мир.

Не кто-нибудь, а президент Джозеф Байден заметил по поводу кремлевского возмутителя спокойствия: «С какой ноги встанет, так оно и будет». Ничего себе перспектива! Оптимисты еще надеются, что он побуянит и успокоится, подсчитывая дивиденды от этой постыдной кампании. Однако хищники ближнего круга и прочая мелкая шушера уже предчувствуют грядущую раздачу слонов. Независимо от того, как повернется эта авантюра. И даже голубая и почти несбыточная мечта о трех с половиной миллиардах взаймы начинает понемногу наливаться каким-то нежным светом.

Потому что вертикаль с самых высот и до медвежьих уголков приведена в состояние лихой готовности. Она восторженно встречает российские войска. С хлебом-солью, с оркестрами. Прямо на снегу развеселые девицы пляшут с солдатами. Бьет барабан. Пиликает гармошка. Глупый смех, приветственные речи. Это же какое счастье – чужие войска к нам нагрянули! Какая оккупация? Есть надежда, что где-то там, в Москве, деловые люди весь этот провинциальный энтузиазм оценят в твердой валюте и тупое рвение без ответа не оставят.

Вот только одна есть заковыка. Пренеприятная. Даже если режимные части не примут непосредственного участия в кремлевской авантюре, согласно международному праву последствия будут хуже некуда. Страна, предоставившая агрессору свою территорию для развертывания войск, считается агрессором. И что такое испортить отношения с близким соседом? Это на века. А они все пляшут. И безумно счастливы, что попадают в такт.

Есть только один человек, которому несказанно повезло в этих январских половецких плясках. Это все тот же елбасы. Он уже бесконечно далеко от главного бункера и всей его пустопорожней суеты. И может спокойно сидеть на берегу и созерцать далекий окоем.

Вот только куда течет эта река?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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