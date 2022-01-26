закрыть
26 января 2022, среда, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Куда несешься ты, Русь?

4
  • Слава Тарощина, «Новая газета»
  • 26.01.2022, 10:10
  • 6,914
Куда несешься ты, Русь?
Слава Тарощина

В телевизоре абсурд уже граничит с безумием.

Все. Свершилось. Отныне духовно-нравственные ценности пребывают под надежной защитой. Точнее, надежность не заставит себя ждать после 4 февраля, когда обсуждение проекта завершится принятием указа президента.

Мучительная рефлексия на темы национальных скреп — неотъемлемая часть чиновничьего сознания. Министерство культуры виртуозно поработало над сводом ценностей. Прочтешь их, и на душе становится светло: наконец-то вертикаль зарегламентировала все, что еще не успела зарегламентировать. Оказывается, угроза утраты культурного суверенитета волнует не только целевое ведомство, но и неравнодушного главу СК Бастрыкина. Несложно заметить единство мысли и стиля в документе министерства и откровениях Александра Ивановича. Они в равной степени скорбят о деструктивных явлениях (самое впечатляющее из них — культ эгоизма), которые способны разрушить хрупкую жизнь державы, стонущей под натиском чуждых идеалов.

Верность традициям — наша главная традиция. О трогательной симфонии культуры и сыска (сегодня и всегда) много сказано и писано. «Куда несешься ты, Русь — птица-тройка «чрезвычайки»? — интересовался Евтушенко еще в 1972-м. Стоит ли говорить, что эти строки были впервые опубликованы только лет двадцать спустя, уже во время перестройки. Однако не все традиции соблюдаются свято. Есть, скажем, проблемы с исторической памятью.

Когда Иван Грозный покончил с опричниной, он первым делом запретил упоминания о том, что она была. Кто помнил, того забивали насмерть.

А у нас пока дозволены (хотя бы на своей кухне) личные представления об истории. Во всяком случае, за это еще головы не сносят. Наверное, не в последнюю очередь потому, что в своде главных ценностей значится «жизнь».

Сейчас идет обсуждение проекта. Хочу тоже внести свою лепту — в форме вопроса. Смотрят ли когда-нибудь все эти уважаемые люди, которые неустанно куют скрепы, телевидение? Видели ли они свежайший выпуск «Воскресного вечера с Соловьевым»? Там «защита русского языка от нецензурной лексики» поднялась на недосягаемую высоту. В диалоге с дрессированным украинским политологом Василием Вакаровым (других не держат) царил подлинный пир духа. Вакаров рассуждал о «… списках» (списках падших людей — Ред.) во время Майдана, а Соловьев несколько раз повторил перспективную мысль о том, какую страну украинцы «просрали». Поскольку речь идет о ТВ, то есть о государевых устах, интересуюсь: не является ли данная лексика проявлением «культа вседозволенности и безнравственности»? Могу заверить властных поборников чистоты нравов: эти несколько минут эфира — капля в море. Все пространство ТВ — от Малахова (с его изнасилованными девочками и бабушками) до Норкина (с его анекдотами, от которых краснеют от стыда портянки в казармах) — напоминает списки, о которых выше говорил Вакаров.

Хорошо бы скрепоносцы хотя бы иногда заглядывали в телевизор, где абсурд уже граничит с безумием.

Есть у меня еще одна мысль касательно воспитания нравов. Екатерину Вторую тоже волновали духовные ценности, среди которых она выделяла такую: наставникам великих князей следует не увлекаться политикой. Поэтому главной заботой наставников было предохранение своих подопечных от «сквозного ветра и засорения желудка». Может быть, стоит в качестве исторической преемственности прислушаться к Екатерине Алексеевне? Нынешний электорат, конечно, не состоит сплошь из великих князей, но опыт императрицы, дамы мудрой, достоин внимания. В конце концов, всем российским правителям, включая нынешних, важно одно — отвлечь людей от реальной жизни. И тут в равной степени все средства хороши — от сочинения реестра духовных ценностей до забот о «засорении желудка».

Слава Тарощина, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч