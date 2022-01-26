Куда несешься ты, Русь? 4 Слава Тарощина, «Новая газета»

26.01.2022, 10:10

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Слава Тарощина

В телевизоре абсурд уже граничит с безумием.

Все. Свершилось. Отныне духовно-нравственные ценности пребывают под надежной защитой. Точнее, надежность не заставит себя ждать после 4 февраля, когда обсуждение проекта завершится принятием указа президента.

Мучительная рефлексия на темы национальных скреп — неотъемлемая часть чиновничьего сознания. Министерство культуры виртуозно поработало над сводом ценностей. Прочтешь их, и на душе становится светло: наконец-то вертикаль зарегламентировала все, что еще не успела зарегламентировать. Оказывается, угроза утраты культурного суверенитета волнует не только целевое ведомство, но и неравнодушного главу СК Бастрыкина. Несложно заметить единство мысли и стиля в документе министерства и откровениях Александра Ивановича. Они в равной степени скорбят о деструктивных явлениях (самое впечатляющее из них — культ эгоизма), которые способны разрушить хрупкую жизнь державы, стонущей под натиском чуждых идеалов.

Верность традициям — наша главная традиция. О трогательной симфонии культуры и сыска (сегодня и всегда) много сказано и писано. «Куда несешься ты, Русь — птица-тройка «чрезвычайки»? — интересовался Евтушенко еще в 1972-м. Стоит ли говорить, что эти строки были впервые опубликованы только лет двадцать спустя, уже во время перестройки. Однако не все традиции соблюдаются свято. Есть, скажем, проблемы с исторической памятью.

Когда Иван Грозный покончил с опричниной, он первым делом запретил упоминания о том, что она была. Кто помнил, того забивали насмерть.

А у нас пока дозволены (хотя бы на своей кухне) личные представления об истории. Во всяком случае, за это еще головы не сносят. Наверное, не в последнюю очередь потому, что в своде главных ценностей значится «жизнь».

Сейчас идет обсуждение проекта. Хочу тоже внести свою лепту — в форме вопроса. Смотрят ли когда-нибудь все эти уважаемые люди, которые неустанно куют скрепы, телевидение? Видели ли они свежайший выпуск «Воскресного вечера с Соловьевым»? Там «защита русского языка от нецензурной лексики» поднялась на недосягаемую высоту. В диалоге с дрессированным украинским политологом Василием Вакаровым (других не держат) царил подлинный пир духа. Вакаров рассуждал о «… списках» (списках падших людей — Ред.) во время Майдана, а Соловьев несколько раз повторил перспективную мысль о том, какую страну украинцы «просрали». Поскольку речь идет о ТВ, то есть о государевых устах, интересуюсь: не является ли данная лексика проявлением «культа вседозволенности и безнравственности»? Могу заверить властных поборников чистоты нравов: эти несколько минут эфира — капля в море. Все пространство ТВ — от Малахова (с его изнасилованными девочками и бабушками) до Норкина (с его анекдотами, от которых краснеют от стыда портянки в казармах) — напоминает списки, о которых выше говорил Вакаров.

Хорошо бы скрепоносцы хотя бы иногда заглядывали в телевизор, где абсурд уже граничит с безумием.

Есть у меня еще одна мысль касательно воспитания нравов. Екатерину Вторую тоже волновали духовные ценности, среди которых она выделяла такую: наставникам великих князей следует не увлекаться политикой. Поэтому главной заботой наставников было предохранение своих подопечных от «сквозного ветра и засорения желудка». Может быть, стоит в качестве исторической преемственности прислушаться к Екатерине Алексеевне? Нынешний электорат, конечно, не состоит сплошь из великих князей, но опыт императрицы, дамы мудрой, достоин внимания. В конце концов, всем российским правителям, включая нынешних, важно одно — отвлечь людей от реальной жизни. И тут в равной степени все средства хороши — от сочинения реестра духовных ценностей до забот о «засорении желудка».

Слава Тарощина, «Новая газета»

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