«У меня сын в Беларусь поехал, новости смотришь — и вздрагиваешь» 11 26.01.2022, 10:27

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`Что говорят родственники российских военных?

Российских десантников начали перебрасывать к Украине и в Беларусь. Об этом сообщает команда расследователей «Conflict Intelligence Team». Появляются и другие свидетельства переброски войск.

Перебрасывают десантников?

Так, 24 января в TikTok было опубликовано очередное видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге, которое сняли в Брянской области России. Хотя бронетехника на видео укрыта брезентом, исследователи опознали в ней боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортёры БТР-МДМ. Всего состав везёт 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ, а также 5 пассажирских вагонов вместимостью более 250 человек и 8 укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы заметили на видео российской колонны, снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы.

А на Youtube появилось видео прохождения колонны военной техники по ночному Гродно в ночь с 25 на 26 января.

Согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, рядом с которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й ВДВ, недавно участвовавший во вводе сил ОДКБ в Казахстан.

«Это первое подтверждённое видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты», — отмечают расследователи.

По их мнению, «появление десантников выглядит тем более угрожающе, что в последние дни непрерывно продолжается наращивание российских группировок на юге Брянской области РФ и на юге Гомельской области Беларуси к северу от Киева.

«С учётом всего вышеописанного, заявлений британской разведки о подготовке оккупационного правительства из пророссийских украинских политиков, а также слов премьер-министра Бориса Джонсона о возможном «молниеносном» нападении на Киев, мы считаем наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в направлении украинской столицы как минимум одним из возможных сценариев российских действий на территории Украины», — говорится в сообщении.

«Новости смотришь и вздрагиваешь»

Примечательно, что о передвижении российских войск на Запад сообщают и сами российские военные и их родственники со всей России. Так, в комментарии под видео россиянки Дианы Казанцевой, на которой ее муж в военной форме, с рюкзаком и сумкой выходит из квартиры, несколько пользователей из Хабаровска и Мурманска сообщили, что их «сыновья и мужья» также поехали в Беларусь или в Смоленск.

«У меня тоже сын в Беларусь поехал. 18-го проводили, сказали — на месяц. Новости смотришь и вздрагиваешь».

А еще один пользователь, который, по его словам, служит в Мурманске в пехоте, рассказал, что «завтра грузимся, послезавтра уезжаем». Он также опубликовал видео загружаемых боеприпасов.

Другие военные-контрактники сообщают в комментариях, что передислоцированы в Пинск, Гомель, Смоленск, Ростов или Крым. Пересылают военных из Забайкальского края, Бурятии, Омска, Новосибирска, Барнаула, Алтайского края, Биробиджана, Кузбасса, Комсомольска, Тюмена, Тольятти. При этом не все из них рады быть на границе Беларуси и Украины. И если кто-то пишет, что будут в Гомеле лишь до 20 февраля, то другие планируют быть в Волгограде или Крыме на три месяца.

«Дай Боже здоровья всем, кто поехал на эти учения. Но, мне кажется, ни хр…а это не учения».

«Нашим сказали, что тоже в Беларусь. У меня вопрос — почему на Дальнем Востоке не провести учения?»

И пока одни пользователи спрашивают, «почему вы детей отправляете на смерть», другие радостно рапортуют: «Мы едем. За вас, родные, за Россию!».

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