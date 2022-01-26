Какое оружие США и Великобритания уже передали Украине 2 Юрий Бутусов, «Фейсбук»

26.01.2022, 14:37

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Что ожидает русских оккупантов?

По данным источников Цензор.нет, по состоянию на 25 января 2022-го и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили следующие поставки:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

2200 противотанковых гранатометов NLAW;

200 штурмовых гранатометов BDM;

40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;

12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Количество высокоточного противотанковом вооружения ВСУ на 25.01 составляет:

Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;

Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;

Противотанковых гранатометов NLAW - около 2200;

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.

Высокоточное оружие - средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.

Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объемы поставок будут значительно увеличены после начала войны.

Инструкторы НАТО уже проводят учебных занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие.

На данный момент в составе российских соединений, развернутых вокруг Украины, по штату должно насчитываться до 800 танков. А всего Россия располагает до 3300 танков по данным Military balance.

Своевременная подготовка и развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести невосполнимые потери врагу как в ходе большой войны, так и в ходе локальных боевых действий. Украина располагает возможностями выстроить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов.

Серьезным преимуществом Javelin в зимнее темное время является наличие эффективного тепловизионного прицела и тепловая контрастность двигателей боевой техники в холодную погоду, что обеспечивает точность системы самонаведения ракеты. Прицел Javelin обеспечивает возможность оператору первым заметить любую цель на поле боя, оставаясь на безопасном расстоянии, за пределами эффективной дальности обнаружения танковых тепловизоров Сосна-У ВС РФ.

Эффективными средствами противодействия современным противотанковым ракетным комплексам, и особенно ПТРК Javelin и NLAW большинство российских танков не располагают. Только небольшое количество российских танков оснащены комплексами активно защиты Арена, но она не прошла проверки боем, и ее реальная эффективность неизвестна.

Министерству обороны Украины было бы логично, учитывая обстановку, обеспечить заказ пусковых установок с тепловизионными прицелами для украинских ПТРК Стугна, Корсар, Барьер, что значительно расширит боевые возможности нашей пехоты особенно в ночное время. А также дозаказать тепловизионные прицелы для всех наших современных ПТРК.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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