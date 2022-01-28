Президент, упустивший свой шанс 3 Телеграм-канал «Серпом По»

28.01.2022, 12:29

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Вирусы задумчиво плавали в морозном воздухе, так и не испытав на себе ударов вакцины Гинцбурга.

Одинокий президент в черном на Пискаревском погосте, в Санкт-Петербурге, засыпанном снегом. И вдали, за забором стоят редкие люди и смотрят, смотрят … Не имея возможности спуститься вниз, по ступеням. Президент как-то нелепо раскинул руки.

Пресс-секретарь Песков объясняет, что одиночество руководителя, его отдаление от граждан объясняется «известными, совершенно понятными причинами эпидемиологической безопасностью».

Это странно. «Совершенно понятно» другое. Президент вакцинирован и ревакцинирован лучшей в мире вакциной «Спутник V», которая, если послушать академика Гинцбурга, словно Мухаммед Али в лучшие годы, «порхает как бабочка и жалит, как пчела», легко уничтожая «дельту», «омикрон», а также все будущие версии ковида. Чего же бояться? К тому же масочка, дистанция …

Но дело даже не в этом. Президенту стоило вчера немного поиграть в народность. Пристроился бы в толпу с непокрытой головой и тихо так, нахохлившись, спросил в блокадном Ленинграде его жителей:

«А что вы думаете, петербуржцы, о моем решении ввести санкции на поставку продовольствия в Россию и давить бульдозерами тонны ввезенной в страну еды? Скажите мне, потомки блокадников, погибших от голода? Как вы к этому относитесь?»

И начать сыпать цифрами, которые президенту мог бы подготовить тот же пресс-секретарь Песков. О том, сколько тонн сыров, яблок, клубники раздавлено бульдозерами и втоптано в землю. Тут же про НАТО рассказать, сообщить, что это мы им так мстим, чтобы наш народ поменьше ел и цены для него были повыше … Это во благо «государству».

Думаем, что поступи президент так, то у него состоялся бы мимически оживленный и на повышенных тонах диалог с людьми. Блокадный Ленинград и Пискаревское кладбище – самое подходящее место обсудить «контрсанкции» Путина с участием главного действующего лица. Здесь история Великой Отечественной могла бы, наконец, встретиться с современностью и взглянуть в ее бесстыжие глаза.

Но, но, но … Не случилось. Был один. Мерзнущий вдали народ терпел, чтобы оберегать главного от заражения. Вирусы задумчиво плавали в морозном воздухе, так и не испытав на себе ударов вакцины Гинцбурга из глубины могучего организма, руководящего державой. Президент упустил свой шанс услышать голос масс. Возложил руководитель, спустившись в долину, цветы, и отбыл обратно – на сияющие вершины власти, обдумывать американский отбой своему ультиматуму.

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