Почему обвалился белорусский авторынок 2 28.01.2022, 12:50

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У большинства дилеров автокредит перестал работать.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги года, назвав самые продаваемые автомобили. А также раскрыла причины обвала рынка и сделала прогноз на год начавшийся, пишет газета «Белорусы и рынок».

На пресс-конференции, традиционно проводимой БАА (объединяющей автодилеров) в январе, подвели итоги работы белорусского авторынка.

Падение рынка продолжилось

Главная цифра — 11,2% . Таково падение продаж легковых (41217) и коммерческих (5620) автомобилей в минувшем году. Если в «пандемийном» 2020-м было продано 52768 новых авто, то в 2021-м лишь 46837. Это на треть меньше, чем два года назад, когда было реализовано более 64 тысяч машин.

Как заявил заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода, рынок резко ужался за два года и откатился до показателей 2017-18 годов.

«Это не трагедия. Я хорошо помню времена, когда белорусский авторынок составлял 6 тысяч единиц. Тем не менее это вызов для нас. Отмечу, что 2021-й был рынком продавца, из-за дефицита машин, что нехарактерно для авторынка и не идет на руку потребителю», — заявил он.

Проседание Geely, разгон «Нивы»

Данные по продажам новых машин в 2021 году представили 32 бренда (это 99% рынка), и снова в Беларуси лидером продаж стала Lada: 11669 проданных машин (+13% к итогам предыдущего года). Это результат, с которым конкуренты не смогли поспорить, какие бы ценовые, кредитно-лизинговые и сервисные аргументы они не предъявляли. Занявшая второе место Geely отстала почти на 40%. Результат китайско-белорусского бренда – 7442 проданных авто. Третье место занял Volkswagen – 4654, совсем ненамного обошел Renault.

Как рассказал представитель БАА Дмитрий ЯРОТА, победу «в общем зачете» российской марке обеспечила «Нива», выпущенная в обновленном виде в двух комплектациях. Откат Geely легко объясним: недорогой Emgrand X7 уже не выпускался, финишировали в 2021-м и продажи седана Emgrand 7.

«В процентах выстрелили Nissan (+83%), Haval (+110%) и Mitsubishi (+200%). Но здесь легко обмануться, так как общие цифры продаж этих марок не столь велики. Та же Mitsubishi продала 66 автомобилей», — заявил представитель БАА Дмитрий ЯРОТА.

Если же говорить о лидерах, то Lada прибавила 13%, Geely потеряла сразу 19%, а Volkswagen – 16%. При этом он смог обойти Renault, так у французов дела шли неважнецки – минус 39% по сравнению с 2020 годом.

Исчезновение Škoda

Из представленных в презентации 31 бренда нарастить продажи в непростом 2021 году смогли лишь 14, у 17 значится «минус». Наибольший — у Changan (-84%) и Zotye (-82%). Но эти марки, мягко говоря, не слишком популярны в Беларуси, в отличие от Škoda, которая практически прекратила свою деятельность в стране (-64%).

Каковы же главные факторы падения спроса, поинтересовался корреспондент у Сергея Вариводы.

«В отличие от РФ, где наблюдался серьезный рост цен и дефицит, у нас ограниченное предложение все же опережало спрос. Хотя цены росли тоже уверенно. И еще один фактор, на мой взгляд, — это значительное сокращение автокредитования. По сути у большинства дилеров автокредит перестал работать. Хорошо, что плечо подставили лизинговые компании —их доля существенно выросла», — рассказал он.

Фантомный взлет электрокаров

Автомобилем года снова стала Lada Vesta (реализовано 4803 штук). Как и год назад, второе место в топе самых популярных машин занял Volkswagen Polo (3327), а вот на третьей ступеньке виртуального пьедестала разместился Kia Rio (3213), в 20202-м занявший 4 место. «Бронзовый», и уже «забронзовевший» Geely Atlas с третьей позиции упал на девятую.

Нельзя не сказать, что в 2021-м в одном из сегментов наблюдался рост. Премиальных машин (Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Volvo, Porsche, Maserati, Lexus) — продано на 3,2% больше, чем годом ранее. Ярота объяснил это отложенным спросом, который еще не весь реализован.

Отметил представитель БАА и то, что резко взлетели продажи электрокаров — на 168%. Но дело в том, что их было продано всего лишь 43 экземпляра, около 0,1% рынка…

Куда вырулит авторынок в 2022 году?

В минувшем году белорусский авторынок двигался по разным направлениям – если на фоне дефицита микрочипов, подорожавшей логистики, общего роста цен, удорожания кредитов продажи новых авто резко упали, то спрос на подержанные машины из Европы и США существенно подрос. Падение отечественного рынка новых машин не стало чем-то удивительным – в течение ушедшего года о сокращении продаж говорили практически все наши соседи, Евросоюз в целом да и мировой автопром работали с перебоями.

Что ждет рынок новых автомобилей в наступившем 2022-м? Году, в котором ожидается выход на рынок нескольких бюджетных новинок. Году, средний курс доллара в котором запланирован куда выше, даже чем сейчас, после январского взлета. Году, в котором «омикрон» грозит устроить локдауны и блокады по всему свету. Году, в котором санкции могут стать резким тормозом белорусской экономики. Наконец, что важно, в году, в котором цены на автомобили в Беларуси бьют все рекорды – как в рублях, так и в валюте.

«Следует понимать, что более 80% продаваемых у нас автомобилей ввозится из России, где они сильно подорожали. Безусловно, высокие цены на машины скажутся на состоянии нашего рынка. В прошлом году в России здорово сработал банковский кредит: объем автокредитования превысил немыслимую сумму – триллион рублей, что в какой-то степени позволило их рынку выйти в плюс. А в Беларуси потребительское кредитование, в том числе автокредитование, в силу сжатия не способствовало росту рынка. Если мы будем иметь совокупность факторов – цены растут, автокредит по-прежнему сокращается, а реальные денежные доходы находятся в стадии стагнации, или даже заложенного в прогноз социально-экономического развития двухпроцентного роста, то безусловно белорусский рынок будет находиться «около нуля», или даже скорее снизится», — сказал Варивода.

По его мнению, продолжение роста цен на автомобили будет приводить к сжатию рынка. «Это надо чем-то уравновесить. Надеюсь Нацбанк вместе с коммерческими банками перейдет к активной политике стимулирования потребительского спроса. На коммерческих условиях, я не имею в виду Geely, что позволит рынку удержаться на текущих позициях», — ответил журналисту заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

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