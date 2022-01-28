В Беларуси исчезли некоторые виды сигарет 2 28.01.2022, 13:01

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В чем причина?

Из продажи стали исчезать некоторые сигареты компании «Табак-Инвест», сообщают читатели zerkalo.io. Речь про отдельные позиции Sobranie, Winston, Monte Carlo. «Почти всегда покупал Sobranie в двух продовольственных магазинах у дома, но сейчас там нет этих сигарет. Продавцы говорят, что не завозят. В других магазинах были только Sobranie Caster и Sobranie Element Caster, то это самые “невкусные”, поэтому, похоже, и остались. Повезло еще найти остатки Sobranie Blacks», — рассказал минчанин Андрей. В компании «Табак-инвест» подтвердили наличие проблем с производством и поставками в торговлю некоторых сигарет.

Несколько читателей сообщило, что стали исчезать сигареты Sobranie. «В магазинах “Корона” удалось найти только Sobranie Caster и Sobranie Element Caster, но я их обычно не курю», — рассказал покупатель из Минска. Мужчина говорит, что сигареты этого класса ему сложно заменить какими-то другими.

В компании «Табак-Инвест» подтвердили нашему журналисту, который позвонил как физлицо, наличие проблем с поставками некоторых сигарет в торговлю. Причина — нехватка сырья.

— Сигареты не сняты с производства, но на данный момент нет сырья, поэтому они (марки Sobranie. — Прим. Zerkalo.io) не производятся. Проблемы с поставками сырья, — рассказали в компании. — По остаткам сориентировать не смогу. Это если и будет, то по блоку. Найти больших остатков сигарет точно не получится.

По прогнозам, поставки сырья могут возобновиться в феврале. «Если сигареты начнут производить в сигареты, то поставки (сигарет в розничную торговлю. — Прим. Zerkalo.io) тоже будут в феврале», — уточнили в компании. Оперативно выяснить, в чем причины проблем с поставками сырья, не удалось.

В компании ООО «Табак-Инвест» также уточнили, что сейчас в продаже можно найти не все разновидности сигарет Winston и Monte Carlo.

«Табак-Инвест» начал производство сигарет Sobranie Caster по лицензии ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI) в конце 2019 года, а Sobranie Element Caster — в начале 2021 года.

В 2021 году компания «Табак-Инвест» входила в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска.

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