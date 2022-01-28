«Это наша земля, и мы должны сделать максимально некомфортным заход русских к нам» 3 28.01.2022, 13:01

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Как украинцы готовятся дать отпор Путину.

Наталия Лютикова – известный в Украине волонтер. В 2014 году, после того, как Россия аннексировала у Украины ее родной Крым, она переехала в частный дом в пригороде Киева. Наталья и ее дочь боятся нового военного конфликта России и Украины. Недавно, говорит Лютикова, она включила на отдыхе российский гостелеканал и снова вспомнила 2014 год: во всех передачах практически весь день говорили только о возвращении так называемых, "исконно русских земель", которые сейчас находятся на территории Украины. Точно такие же заявления в России делались и восемь лет назад, перед "референдумом" в Крыму и началом военных действий в Донбассе, пишет сайт currenttime.tv.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Наталия говорит, что недавно ее дочь пришла из школы и спросила: "Мама, а что, будет война?"

"Это побудило меня начать готовиться. Мы живем возле аэропорта. Это важный инфраструктурный объект, и в случае начала военных действий надо понимать, где мы можем укрыться. Для этого, слава богу, у нас в доме есть подвал", – говорит Наталия.

Вместе с дочерью они решили оборудовать в подвале убежище: "Психологически ребенку это поможет собраться и чувствовать себя в безопасности", – говорит Лютикова.

"Мы пошли, докупили лекарства в аптечку, вместе составили список того, что нужно. Она нашла старый фонарик, принесла его, – рассказывает Наталия. – Я увидела по детям, что им стало спокойнее, когда они поняли, что у родителей есть план и есть подготовка".

Сейчас в подвале уже подготовлены аптечка, документы в водонепроницаемой папке, два фонаря, большой и налобный, элементарная пища (гречка, тушенка). А еще – диван, кресло, и книги. Убежище получилось весьма комфортным.

"Нам очень важно в общине договориться и знать, у кого есть такие подвалы. Мы планируем в ближайшее время провести собрание актива села на эту тему", – говорит Лютикова. Женщина также подчеркивает, что если случится полномасштабная война, то она отправит детей в Западную Украину, а сама вернется на передовую: по ее словам, второй раз она свой дом отдавать не собирается.

"Я не собираюсь бежать в Европу. У нас есть наша земля, и мы должны сделать максимально некомфортным заход русских к нам", – подчеркивает она.

Готовят бомбоубежища и в Харькове: здесь власти тоже обновляют их вместе с обычными гражданами. Власти просят не паниковать, но именно Харьков, так заявил недавно президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post, одним из первых в Украине может оказаться под ударом российских войск.

"Нам известно больше 10 потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все. Отдельными политическими партиями, ячейками и движениями именно на территории Харьковского региона раздувается истерия касательно возможной потенциальной военной угрозы. Поводов для этого именно в Харьковском регионе нет", – заверяет Роман Дудин, начальник Управления СБУ в Харьковской области.

Несмотря на эти заверения, социологи из Украинского института будущего подсчитали: 33% украинцев считают реальной полномасштабную войну с Россией, а почти половина, 47%, считают, что власть делает недостаточно для подготовки к войне. 56% заявили, что украинцев готовы участвовать в отрядах территориальной обороны.

Инструктор отряда территориальной обороны Сергей Винниченко живет в Николаеве. У мужчины в прошлом – 25 лет военной службы и боевой опыт на Донбассе. Сергей говорит, что его подразделение теробороны полностью укомплектовано, а если случится нападение – все знают порядок действий.

"В случае времени "Ч" мы сразу принимаем под охрану и оборону стратегические объекты: мосты, путепроводы, – перечисляет он. – Блокпосты разворачиваются вокруг города, морские порты перекрываются. При развороте нашего батальона мы готовы полностью прикрыть город, жители города могут быть спокойны".

Такие же батальоны теробороны есть в каждом большом городе Николаевской области. Анатолий Кинев – отец 11 детей, и он считает, что угроза нападения России на Украину вполне реальна. "Поэтому я считаю, что пользу могу принести и в своем городе, обороняя город, где живет моя семья", – подчеркивает он.

Отряды территориальной обороны формируются и во Львове. Инструктор одного из них – сам мэр города Андрей Садовой. Он учит коллег-чиновников стрелять из автомата.

"Если враг будет пытаться пробовать захватить нашу землю, мы должны защищаться", – говорит он.

Людмила Калинина – тоже ветеран боевых действий на востоке Украины. Сейчас она живет недалеко от Днепра. От ее дома до линии разграничения с сепаратистскими "ДНР" и "ЛНР – всего сотня километров. Людмила не паникует и говорит, что не очень-то верит в большую войну между Россией и Украиной, но на всякий случай все документы у нее уже собраны, как и аптечка, одежда, бронежилет.

"Конечно, я подготовлена, конечно, друзья мне звонят, конечно, много разговоров об этом, конечно, есть тревога, – говорит Калинина. – Но у меня больше не тревога по поводу нападения, а больше тревога за родных, которые могут оказаться возле меня плечом к плечу".

Днепропетровский регион, где живет Калинина, – родина сразу нескольких армейских бригад с огромной боевой историей. А еще Днепр – город известной больницы имени Мечникова. Именно сюда везли тяжелораненых военных с Донбасса.

"Мы видели самые страшные последствия войны. Три тысячи тяжелых раненых прошли через наши стены, большинство из них – через наши реанимационные отделения. Мы научились лечить боевую травму. Не хочется снова видеть этот ужас", – замечает Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова.

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