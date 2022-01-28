Кыргызстан эвакуирует жителей пограничных с Таджикистаном сел 2 28.01.2022, 13:29

На границе снова идет перестрелка.

В ночь на пятницу власти Кыргызстана провели эвакуацию жителей сел на границе с Таджикистаном. Накануне стороны начали обстреливать позиции друг друга после того, как группа людей перекрыла автодорогу в местности Торт-Кочо киргизского Баткенского района, сообщает bbc.com.

На кадрах с места событий видно, как семьи - с детьми и минимальным количеством вещей - идут к трассе, на которой стоит вереница машин. Военные местами помогают нести сумки. Число эвакуировавшихся не уточняется.

МЧС Кыргызстана сообщает, что ряд населенных пунктов в соседних областных центрах готовы принять у себя временных беженцев.

Душанбе и Бишкек обвиняют в эскалации конфликта друг друга.

Взаимные обвинения

Стрельба началась накануне на погранзаставе в селе Кок-Таш в Кыргызстане. Сообщалось также, что таджикские пограничники применяли минометы и гранаты в местностях Торт-Кочо и Уч-Добо.

В середине ночи по местному времени погранслужба Кыргызстана сообщила, что на двух участках границы огонь прекращен, а на двух других "периодически слышны выстрелы".

Погранслужба Кыргызстана также сообщила, что стороны проводят переговоры. В них участвуют представитель президента Кыргызстана в Баткенской области и губернатор Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничной охраны обеих сторон. Интерфакс ранее сообщал со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана, что в 22:30 по местному времени таджикские пограничники и военные еще продолжали периодически обстреливать позиции киргизов.

Пограничная служба Таджикистана обвиняет в инциденте киргизскую сторону и заявляла, помимо прочего, что киргизы обстреливали таджикскую территорию из минометов.

В заявлении ведомства, размещенном на сайте официального информагентства "Ховар", было сказано, что пограничники Кыргызстана "открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Республики Таджикистан". "Имеются жертвы среди мирных граждан и пограничников", - было сказано в заявлении.

Как утверждает Душанбе, интенсивный огонь велся "по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры". "Зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан", - также заявляла погранслужба.

В ответ Кыргызстан отверг обвинения в использовании дронов и заявил, что его воздушное пространство нарушает как раз Таджикистан. "Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Киргизии", - цитирует Интерфакс киргизскую пограничную службу.

В киргизском минздраве говорят о четверых раненых пограничниках. Из Душанбе сообщают об 11 раненых и одном убитом мирном жителе: по информации таджикского информагентства "Азия-плюс", житель села Сомониен погиб в результате попадания в его дом "снаряда, выпущенного с киргизской стороны".

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - говорилось в другом заявлении киргизских властей.

Они также утверждали, что на позициях таджикской армии замечены БМП.

Подтверждения или опровержения информации о бронетехнике и применении минометов из независимых источников пока нет.

Представитель президента Кыргызстана сообщил, что власти эвакуируют жителей приграничных сел в город Баткен и поселок Рават.

Как передает таджикское агентство "Азия плюс" со ссылкой на одного из жителей села Сомониен в Таджикистане, "конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониен". Это сообщение тоже пока невозможно проверить из независимых источников.

Таджикская пограничная служба утверждает, что конфликт начался после того, как около 50 граждан Кыргызстана остановили машину с песком, которая принадлежала гражданину Таджикистана. По ее сведениям, после этого представители местных киргизских и таджикских властей намеревались провести встречу, чтобы обсудить ситуацию. Однако, согласно утверждениям Таджикистана, представители Кыргызстана на встречу не пришли, а вскоре киргизские пограничники открыли огонь.

Однако по данным, на которые ссылается служба Би-би-си на киргизском языке, граждане Таджикистана перекрыли трассу Баткен-Исфана в районе Торт-Кочо. После этого киргизские и таджикские пограничники провели встречу, и маршрут был открыт, но затем ситуация снова накалилась и начались перестрелки между пограничниками.

Киргизское издание Kloop.kg сообщает, что по версии погранслужбы Кыргызстана, конфликт начался, когда в местность Торт-Кочо "прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженных камнями". Согласно этой версии, граждане Таджикистана, которых якобы сопровождали таджикские пограничники, "разгрузили камни, таким образом перекрыв автотрассу Баткен - Исфана".

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана, вечером в среду стороны договорились провести переговоры, и перестрелки на 10 минут прекратились. По данным Бишкека, встречу должны были провести представитель киргизского президента в Баткенской области и губернатор Согдийской области Таджикистана. "Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении киргизского ведомства.

Таджикские чиновники ситуацию с этими переговорами пока не прокомментировали.

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят и Таджикистан, и Кыргызстан, призвал стороны прекратить огонь на границе. Он провел телефонный разговор с секретарями советов безопасности обеих стран и заявил, что ОДКБ готова помочь Бишкеку и Душанбе в решении конфликта.

Столкновения вокруг эксклава

Это уже второй за последнее время серьезный инцидент в районе таджикского эксклава Ворух, где проживает около 35 тысяч таджикистанцев. Перекрытая дорога давала доступ к нему с основной территории Таджикистана.

В апреле прошлого года столкновения между пограничниками двух стран начались в том же районе - около водозабора "Головной" реки Ак-Суу, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, позволяющие отслеживать распределение воды, а киргизские жители этому воспротивились. В результате столкновений пострадало 173 гражданина Кыргызстана, 34 из них погибли. Со стороны Таджикистана сообщалось о 12 убитых.

После этого стороны договорились прекратить противостояние и начать переговоры о делимитации границы.

Причины подобных конфликтов часто обусловлены разделом общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана пользуются как киргизы, так и таджики. Он находится недалеко от Воруха.

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